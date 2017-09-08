ПОЛІТИКА НОВИНИБільше 20 млн осіб піддаються ризику загинути від голоду в Ємені, Сомалі, Південному Судані та на північному сході Нігерії, заявили в Організації Об'єднаних Націй.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Понад 20 млн людей опинилися під загрозою смерті від голоду
Загроза голоду безпосередньо пов'язана зі збройними конфліктами
Хлопчик який голодує і місіонер
Загроза голоду безпосередньо пов'язана зі збройними конфліктами на території цих країн, передає AFP.
"Рада безпеки відзначає руйнівний вплив збройних конфліктів і насильства на цивільних осіб", - сказав представник ООН.
В організації наголосили, що триваючі конфлікти перешкоджають ефективному реагуванню на гуманітарні проблеми, що є головною причиною голоду в Ємені, Сомалі, Південному Судані, Нігерії.
Нагадаємо, що в лютому уряд Південного Судану офіційно оголосив голод в окремих регіонах країни. Президент Сомалі Мохамед Фармаджо оголосив 1 березня надзвичайний стан.
Зазначимо, що ООН офіційно визнала голодом ситуацію в окремих регіонах Південного Судану.
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