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Понад 20 млн людей опинилися під загрозою смерті від голоду

Загроза голоду безпосередньо пов'язана зі збройними конфліктами
Більше 20 млн осіб піддаються ризику загинути від голоду в Ємені, Сомалі, Південному Судані та на північному сході Нігерії, заявили в Організації Об'єднаних Націй.
Понад 20 млн людей опинилися під загрозою смерті від голоду Хлопчик який голодує і місіонер

Загроза голоду безпосередньо пов'язана зі збройними конфліктами на території цих країн, передає AFP.

"Рада безпеки відзначає руйнівний вплив збройних конфліктів і насильства на цивільних осіб", - сказав представник ООН.

В організації наголосили, що триваючі конфлікти перешкоджають ефективному реагуванню на гуманітарні проблеми, що є головною причиною голоду в Ємені, Сомалі, Південному Судані, Нігерії.

Нагадаємо, що в лютому уряд Південного Судану офіційно оголосив голод в окремих регіонах країни. Президент Сомалі Мохамед Фармаджо оголосив 1 березня надзвичайний стан.

Зазначимо, що ООН офіційно визнала голодом ситуацію в окремих регіонах Південного Судану.

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09 08 2017 22:18
ТЕГИ: ООН, голод
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