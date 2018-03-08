ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКористувачі зі всього світу у п'ятницю, 3 серпня, повідомили про збої в роботі Facebook.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Понад 22 тисячі користувачів зі всього світу поскаржилися на збій в роботі Facebook
Користувачі з усього світу скаржаться на недоступність Facebook
Фото: gettyimages.com
Про це свідчать дані Down Detector, що збирає дані про несправності в роботі сайтів.
Замість головної сторінки соцмережа показувала три білих блоки.
Фото: twitter.com/shaikhulud
Понад 22,5 тис. користувачів по всьому світу повідомили про збої. У першу чергу вони торкнулися Великобританії, Франції, Мексики і США.
Нагадаємо, директор з безпеки Facebook подав у відставку.
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