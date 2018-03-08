Понад 22 тисячі користувачів зі всього світу поскаржилися на збій в роботі Facebook Користувачі з усього світу скаржаться на недоступність Facebook

Користувачі зі всього світу у п'ятницю, 3 серпня, повідомили про збої в роботі Facebook.

Фото: gettyimages.com

Про це свідчать дані Down Detector, що збирає дані про несправності в роботі сайтів. Замість головної сторінки соцмережа показувала три білих блоки.

Фото: twitter.com/shaikhulud Понад 22,5 тис. користувачів по всьому світу повідомили про збої. У першу чергу вони торкнулися Великобританії, Франції, Мексики і США. Нагадаємо, директор з безпеки Facebook подав у відставку.

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