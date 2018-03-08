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Понад 22 тисячі користувачів зі всього світу поскаржилися на збій в роботі Facebook

Користувачі з усього світу скаржаться на недоступність Facebook
Користувачі зі всього світу у п'ятницю, 3 серпня, повідомили про збої в роботі Facebook.
Понад 22 тисячі користувачів зі всього світу поскаржилися на збій в роботі Facebook Фото: gettyimages.com

Про це свідчать дані Down Detector, що збирає дані про несправності в роботі сайтів.

Замість головної сторінки соцмережа показувала три білих блоки.


Фото: twitter.com/shaikhulud

Понад 22,5 тис. користувачів по всьому світу повідомили про збої. У першу чергу вони торкнулися Великобританії, Франції, Мексики і США.

Нагадаємо, директор з безпеки Facebook подав у відставку.

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03 08 2018 20:19
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