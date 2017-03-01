Понад 250 тис. поховань видатних українців за кордоном можуть ліквідувати
За інформацією начальника відділу обліку та збереження місць пам'яті Павла Подобеди, “за межами України перебуває понад 250 тисяч поховань представників української військово-політичної еміграції, діячів науки і культури. Багато з них можуть бути ліквідовані найближчим часом", - повідомили в прес-службі Інституту національної пам'яті.
Зокрема, в цьому році тільки на Ольшанському цвинтарі в Празі можуть примусово ексгумувати останки драматурга, одного із батьків сучасного українського модерного театру Спиридона Черкасенка; громадського діяча, педагога Орисі Єфремової-Дурдуковської; інженера-будівельника Олександра Ярошевського.
В Інституті нацпам'яті відзначили, що перепоховання Олександра Олеся не вирішує проблему в цілому, адже могили видатних українців розкидані по всьому світу, багато з них - під загрозою.
“Частина, очевидно, залишиться на місці і вимагає спільної опіки місцевих українських громад і української держави... Частину слід перепоховати в Україні через відсутність такої можливості... А щодо найвидатніших українців - наша держава сама має ініціювати їх повернення на рідну землю для поховання в Національному пантеоні", - переконаний голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
Раніше IPress.ua повідомляв, що в Україні при Міністерстві культури буде створена спеціальна міжвідомча комісія, яка займатиметься питаннями перепоховань видатних українців.
Нагадаємо, що в Чехії були примусово ексгумовані останки відомого українського письменника Олександра Олеся, похованого на Ольшанському кладовищі в Празі.
Президент України Петро Порошенко доручив МЗС терміново з'ясувати, чи можливо перепоховати Олександра Олеся в Україні.
Глава Інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook висловив думку, що Олександр Олесь повинен бути перепохований в Україні, а найкраще місце для цього - алея почесних поховань на Лук'янівському кладовищі.
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