Понад 250 тис. поховань видатних українців за кордоном можуть ліквідувати

У цьому році тільки на Ольшанському цвинтарі в Празі можуть примусово ексгумувати останки трьох українців

За межами України перебуває понад 250 тисяч поховань представників української військово-політичної еміграції, діячів науки і культури.

За інформацією начальника відділу обліку та збереження місць пам'яті Павла Подобеди, “за межами України перебуває понад 250 тисяч поховань представників української військово-політичної еміграції, діячів науки і культури. Багато з них можуть бути ліквідовані найближчим часом", - повідомили в прес-службі Інституту національної пам'яті.

Зокрема, в цьому році тільки на Ольшанському цвинтарі в Празі можуть примусово ексгумувати останки драматурга, одного із батьків сучасного українського модерного театру Спиридона Черкасенка; громадського діяча, педагога Орисі Єфремової-Дурдуковської; інженера-будівельника Олександра Ярошевського.

В Інституті нацпам'яті відзначили, що перепоховання Олександра Олеся не вирішує проблему в цілому, адже могили видатних українців розкидані по всьому світу, багато з них - під загрозою.

“Частина, очевидно, залишиться на місці і вимагає спільної опіки місцевих українських громад і української держави... Частину слід перепоховати в Україні через відсутність такої можливості... А щодо найвидатніших українців - наша держава сама має ініціювати їх повернення на рідну землю для поховання в Національному пантеоні", - переконаний голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Раніше IPress.ua повідомляв, що в Україні при Міністерстві культури буде створена спеціальна міжвідомча комісія, яка займатиметься питаннями перепоховань видатних українців.