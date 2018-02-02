Понад 260 млн дітей позбавлені можливості відвідувати школу через війни

Через війни і крайню бідність 264 млн дітей і підлітків по всьому світу не ходять в школу.

Про це йдеться в доповіді Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), представленому в Берліні в п'ятницю, 2 лютого, повідомляє DW.

Найбільшу стурбованість організації викликають напади на школи в конфліктних регіонах. Такі напади, за словами директора надзвичайних програм ЮНІСЕФ Мануеля Фонтена, "перетворюються в правило". Тільки на північному сході Нігерії за кілька років терористичне угруповання "Боко Харам" зруйнувало 1400 шкіл і вбило 2300 вчителів.

За даними організації, в 24 країнах світу, порушених збройними конфліктами, не мають можливості відвідувати школу близько 27 млн дітей віком від 6 до 14 років. Водночас школа не тільки дає дітям знання, але, завдяки організованому розпорядку дня, дає їм опору і почуття безпеки, а також, ймовірно, допоможе їм не "потрапити в лапи ідеологів", заявила представник ЮНІСЕФ на прес-конференції в Берліні.

Експерти організації підрахували, що щорічно потрібно додатково приблизно 340 млрд доларів, щоб всі діти в країнах, що розвиваються, і державах з перехідною економікою могли відвідувати школу. Досягти цієї мети без збільшення коштів на допомогу країнам, що розвиваються, неможливо, йдеться в доповіді. Нині лише 3,6% грошей, що виділяються на гуманітарні цілі, витрачаються на освітні програми.

Раніше повідомляось, що до 2050 року населення України скоротиться з 44,22 млн до 36,42 млн осіб.