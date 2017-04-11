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Понад 300 будинків у Києві залишаються без опалення

Київ докладає зусиль для вирішення проблеми
У Києві через аварійність без опалення лишається понад 300 житлових будинків через пошкодження мереж.
Понад 300 будинків у Києві залишаються без опалення Фото: dw.de

За словами мера Києва Віталія Кличка, значна кількість аварій пов’язана зі зношеністю тепломереж, а ремонтні бригади "роблять все, щоб у найкоротші терміни ліквідувати всі аварійні ситуації", повідомляє прес-служба політика.

Він додав, що Київ докладає зусиль для вирішення проблеми зношеності мереж, "але це потребує дуже великих коштів".

"Цьогоріч закінчується концесія з "Київенерго" і місто розглядає можливість або передати всі тепломережі в муніципальне управління або залучити міжнародних операторів, які можуть взяти мережі в ефективне управління", - зазначив Кличко. 

Разом з тим у КМДА повідомили, що ухвалено рішення про підключення до системи опалення закладів бюджетної сфери, зокрема, закладів культури, освіти тощо.

Йдеться про музеї, де зберігаються історичні пам’ятки, картинні галереї, а також вищі навчальні заклади, повідомили у КМДА. 

При цьому заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що невирішене питання ціни на газ для бюджетних установ може призвести до виникнення різниці в тарифах, що в подальшому може лягти на державний бюджет.

Нагадаємо, що Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, знизила тариф енергогенеруючої компанії "Київенерго" на централізоване гаряче водопостачання для населення на 4,5% і на 2% знизила тариф на опалення.

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04 11 2017 11:18
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