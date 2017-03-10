Понад 300 тисяч людей взяли участь у протестах в Барселоні

Акції були об’єднані спільним закликом до іспанської поліції залишити Каталонію

У різних протестних акціях в Барселоні у вівторок взяли участь 300 тисяч людей.

За оцінками правоохоронців, близько 300 тисяч осіб були мобілізовані в рамках різних маршів і зібрань у Барселоні протягом дня.

Акції були об’єднані спільним закликом до іспанської поліції залишити Каталонію, - повідомляє El Mundo з посиланням на дані Міської гвардії Барселони.

Нагадаємо, що у неділю влада регіону спробувала провести заборонений Мадридом референдум про незалежність від Іспанії. Однак поліція жорстоко протистояла спробам людей проголосувати.

У підсумку каталонський лідер Карл Пучдемон все одно заявив, що, за результатами референдуму, Каталонія виборола право на незалежність.

Влада регіону повідомила, що 90% учасників голосування підтримали ідею незалежності від Іспанії. При цьому, явка була невисокою - у волевиявленні взяли участь трохи більше 42% виборців.

У Брюсселі референдум назвали незаконним, бо він суперечить конституції Іспанії. У Єврокомісії це вважають внутрішньою справою країни.

У Єврокомісії також закликали уряди Іспанії і Каталонії перейти від конфронтації до діалогу.

"Насильство ніколи не зможе бути інструментом в політиці", - заявив її речник Маргарітіс Схінас.

Про стурбованість щодо застосування сили у день референдуму заявив Верховний комісар ООН з питань прав людини Зейд Раад аль-Хуссейн.

У Барселоні проти демонстрантів застосували кийки та гумові кулі. Є відеозаписи, на яких видно, як поліція тягає жінок за волосся.

Каталонські лідери заявили, що створять спеціальну комісію, яка розслідуватиме, за яких обставин під час референдуму отримали поранення понад 800 цивільних.

Конституційний суд Іспанії раніше визнав референдум незаконним.