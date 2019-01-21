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Понад 30 громад перейшли до ПЦУ на Вінничині

Стосовно ще 20 громад триває процес переходу
У Вінницькій області понад 30 громад завершили перехід до Православної церкви України.
Понад 30 громад перейшли до ПЦУ на Вінничині Фото: AP

У неділю до ПЦУ на Вінниччині перейшли ще дві громади УПЦ МП - у селі Пеньківці Літинського району та в селі Журавлівка Тульчинського району, розповів секретар Вінницького єпархіального управління Православної церкви України протодиякон Владислав Демченко, інформує "Українська правда".

"Наразі у мене сидять представники ще трьох громад. Загалом на Вінниччині понад 30 громад майже завершили перехід до Православної церкви України ще 20 у процесі", - сказав він.

Нагадаємо, понад 100 парафій УПЦ Московського патріархату після Об'єднавчого собору перейшли в Православну церкву України. Найбільш активним регіоном, де парафії УПЦ МП переходять в ПЦУ, є Вінницька область.

 
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21 01 2019 11:14
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