CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Вінницькій області понад 30 громад завершили перехід до Православної церкви України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Понад 30 громад перейшли до ПЦУ на Вінничині
Стосовно ще 20 громад триває процес переходу
Фото: AP
У неділю до ПЦУ на Вінниччині перейшли ще дві громади УПЦ МП - у селі Пеньківці Літинського району та в селі Журавлівка Тульчинського району, розповів секретар Вінницького єпархіального управління Православної церкви України протодиякон Владислав Демченко, інформує "Українська правда".
"Наразі у мене сидять представники ще трьох громад. Загалом на Вінниччині понад 30 громад майже завершили перехід до Православної церкви України ще 20 у процесі", - сказав він.
Нагадаємо, понад 100 парафій УПЦ Московського патріархату після Об'єднавчого собору перейшли в Православну церкву України. Найбільш активним регіоном, де парафії УПЦ МП переходять в ПЦУ, є Вінницька область.
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21 01 2019 11:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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