CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПредставники бізнесу у Києві у періоди пікового навантаження електромереж вимикають понад 30 тисяч рекламоносіїв та вивісок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Понад 30 тисяч рекламних конструкцій та вивісок у пікові навантаження вимикає Київ
Фото: Укрінформ
Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
За словами Мондриївського, столичний бізнес допомагає розвантажити електричні мережі, вимикаючи рекламні носії та вивіски після 17:00 щоденно. Понад 30 тисяч рекламних конструкцій та вивісок переведено в режим роботи до 17:00 або повністю відключено від електроспоживання.
"Унаслідок масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі країни ситуація з електропостачанням залишається складною, і країна живе в режимі економії. У Києві ситуацію вдається стабілізувати, розвантаживши мережі. Це відбувається, в тому числі, і завдяки відповідальному бізнесу, який добровільно вимикає рекламні носії: екрани, наземні рекламні конструкції та вивіски. Таких відповідальних підприємців у столиці тисячі. Водночас у місті оперативно демонтовано понад 400 незаконних конструкцій, які, до того ж, ще й не дотримувались режиму економії", – заявив посадовець.
Він додав, що роз’яснювальна робота з бізнесом не припиняється, і підприємці майже одностайно позитивно реагують на потреби міста, розуміючи, що на сьогодні це єдиний вихід підтримати всю систему в робочому стані.
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03 11 2022 18:31 МЕДІА
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