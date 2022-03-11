Понад 30 тисяч рекламних конструкцій та вивісок у пікові навантаження вимикає Київ

Представники бізнесу у Києві у періоди пікового навантаження електромереж вимикають понад 30 тисяч рекламоносіїв та вивісок.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За словами Мондриївського, столичний бізнес допомагає розвантажити електричні мережі, вимикаючи рекламні носії та вивіски після 17:00 щоденно. Понад 30 тисяч рекламних конструкцій та вивісок переведено в режим роботи до 17:00 або повністю відключено від електроспоживання.

"Унаслідок масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі країни ситуація з електропостачанням залишається складною, і країна живе в режимі економії. У Києві ситуацію вдається стабілізувати, розвантаживши мережі. Це відбувається, в тому числі, і завдяки відповідальному бізнесу, який добровільно вимикає рекламні носії: екрани, наземні рекламні конструкції та вивіски. Таких відповідальних підприємців у столиці тисячі. Водночас у місті оперативно демонтовано понад 400 незаконних конструкцій, які, до того ж, ще й не дотримувались режиму економії", – заявив посадовець.

Він додав, що роз’яснювальна робота з бізнесом не припиняється, і підприємці майже одностайно позитивно реагують на потреби міста, розуміючи, що на сьогодні це єдиний вихід підтримати всю систему в робочому стані.