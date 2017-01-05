Понад 350 цивільних жителів загинули від авіаударів коаліції за три роки, - Пентагон Число загиблих цивільних збільшилося з 229 осіб наприкінці лютого до 352 у березні

Внаслідок авіаударів міжнародної коаліції у боротьбі проти "ІД" в Іраку і Сирії, ймовірно, загинули, понад 350 цивільних від початку операції, яка стартувала майже три роки тому.

Фото: aa.com.tr

Цифри, що містяться в щомісячному звіті щодо жертв серед цивільних під час проведення оперативно-тактичної операції "Непохитна рішучість" (Inherent Resolve), збільшилися до кінця березня. Операція "Непохитна рішучість" проводиться міжнародною військовою коаліцією під керівництвом США проти ІДІЛ з серпня 2014 року, - йдеться у звіті військових США, повідомляє CNN. "Ми шкодуємо про ненавмисну загибель мирних жителів в результаті зусиль коаліції проти ІДІЛ в Іраку і Сирії та висловлюємо наші глибокі співчуття сім'ям та іншим людям, які зазнали шкоди внаслідок авіаударів", - йдеться у заяві. Повідомляється, що число загиблих цивільних збільшилося з 229 осіб наприкінці лютого до 352 у березні. Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розширив повноваження Пентагону в Сирії та Іраку.

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