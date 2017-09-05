Понад 400 людей евакуювали у Харкові через повідомлення про замінування площі Свободи

Під час перевірки жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин на площі не виявлено

У Харкові через неправдиве повідомлення про замінування центральної площі Свободи евакуювали 420 осіб.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, правоохоронці провели огляд 12 гектарів площі та прилеглої території. Для перевірки інформації на місце виїжджала слідчо-оперативна група, співробітники кінологічної служби, експерти-криміналісти та фахівці вибухотехнічного управління харківської поліції.

Під час перевірки жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин на площі не виявлено.

Слідчими вирішується питання щодо внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

"Співробітниками поліції вживаються усі необхідні розшукові заходи з метою встановлення осіб, які зробили хибне повідомлення про замінування", – повідомили в поліції.

Повідомлення про те, що на площі Свободи пролунають вибухи, надійшло до поліції близько 12.00. Через це повідомлення також були закриті станції метро "Університет" і "Держпром".

Нагадаємо, у Харкові під час покладання квітів до Меморіалу Слави сталася сутичка між учасниками акції "Безсмертний полк" та патріотично налаштованими активістами.