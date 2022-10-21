Понад 400 об'єктів пошкодили рашисти в Україні за 10 днів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з 10 по 20 жовтня внаслідок обстрілів російських окупантів було пошкоджено понад 400 об'єктів у 16 регіонах України.

"Російська армія визначила нашу енергетику одним із ключових об'єктів своїх атак. Обстріли генерації, тобто об'єктів, що виробляють електроенергію. Обстріли систем розподілу електроенергії, тобто ліній електропередач, завдяки яким у кожного з нас є вдома світло. З 10 по 20 жовтня внаслідок обстрілів пошкоджено понад 400 об'єктів у 16 регіонах нашої країни, серед яких – десятки енергетичних об'єктів", – сказав Шмигаль на засіданні Уряду в п'ятницю.

Також, за словами прем'єра, паралельно цьому українські об'єкти енергетики перебувають під постійними кібератаками.

"Наше завдання цього не допустити. Незважаючи на те, що удари по енергетичній інфраструктурі завдаються понад тиждень, ситуація залишається важкою, але контрольованою. Ми значно збільшили кількість ремонтних бригад. Закуплено додаткове обладнання для ремонтів, яке зберігається в надійних місцях. Країни-партнери постійно надають необхідну допомогу", – сказав він.

Зокрема, Шмигаль розповів про 55 млн доларів від США для ремонту та технічного обслуговування газових труб, про надання електрогенераторів, альтернативних джерел палива для соціальної інфраструктури, а також про 70 млн євро від Нідерландів і про допомогу Данії з проходженням опалювального сезону Миколаївській області.

Прем'єр повідомив, що майже всі території, контрольовані Україною, забезпечені електроенергією.