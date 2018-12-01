Понад 400 тис. порушень "режиму тиші" ОБСЄ зафіксувала в 2017 році на Донбасі

Порівняно з 2016 роком кількість порушень зросла на понад 80 тисяч

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) зафіксувала 401 336 порушень режиму припинення вогню в 2017 році.

"Минулого року місія ОБСЄ зафіксувала 401 336 порушень режиму припинення вогню. Для порівняння, у 2016 році ця кількість становила 320 130", - повідомив перший заступник голови місії ОБСЄ Олександр Хуг, інформують "Українські Новини".

Він також поінформував, що в 2017 році місією зафіксовано 4065 випадків розміщення озброєння в порушення ліній виведення, визначених досягнутими в Мінську домовленостями, тоді як у 2016 році ця цифра становила 3099.

Крім того, у 2017 році місія мала справу з 2422 випадками обмеження свободи пересування спостерігачів, у 2016 році було зафіксовано 1950 таких випадків.

Також Хуг повідомив, що з 28 грудня на Донбасі фіксували щоденно по більш ніж 500 порушень режиму припинення вогню.

Нагадаємо, протягом 2017 року переговорна група з урегулювання ситуації на Донбасі кілька разів домовлялася про перемир'я, яке бойовики "ЛДНР" порушували через кілька годин після початку його дії. Останнє минулого року почало діяти з 23 грудня, проте з моменту його початку, незважаючи на зниження кількості обстрілів, ЗСУ практично щодня зазнають втрат через обстріли з боку окупованої території.

Зазначимо, що небойові втрати ЗСУ на Донбасі в 2017 році становили 98 загиблих і 178 поранених, а бойові (станом на 26 грудня 2017 року) - 191 загиблий і 1265 поранених.