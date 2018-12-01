Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Понад 400 тис. порушень "режиму тиші" ОБСЄ зафіксувала в 2017 році на Донбасі

Порівняно з 2016 роком кількість порушень зросла на понад 80 тисяч
Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) зафіксувала 401 336 порушень режиму припинення вогню в 2017 році.
Понад 400 тис. порушень "режиму тиші" ОБСЄ зафіксувала в 2017 році на Донбасі Фото: pravda.com.ua

"Минулого року місія ОБСЄ зафіксувала 401 336 порушень режиму припинення вогню. Для порівняння, у 2016 році ця кількість становила 320 130", - повідомив перший заступник голови місії ОБСЄ Олександр Хуг, інформують "Українські Новини".

Він також поінформував, що в 2017 році місією зафіксовано 4065 випадків розміщення озброєння в порушення ліній виведення, визначених досягнутими в Мінську домовленостями, тоді як у 2016 році ця цифра становила 3099.

Крім того, у 2017 році місія мала справу з 2422 випадками обмеження свободи пересування спостерігачів, у 2016 році було зафіксовано 1950 таких випадків.

Також Хуг повідомив, що з 28 грудня на Донбасі фіксували щоденно по більш ніж 500 порушень режиму припинення вогню.

Нагадаємо, протягом 2017 року переговорна група з урегулювання ситуації на Донбасі кілька разів домовлялася про перемир'я, яке бойовики "ЛДНР" порушували через кілька годин після початку його дії. Останнє минулого року почало діяти з 23 грудня, проте з моменту його початку, незважаючи на зниження кількості обстрілів, ЗСУ практично щодня зазнають втрат через обстріли з боку окупованої території.

Зазначимо, що небойові втрати ЗСУ на Донбасі в 2017 році становили 98 загиблих і 178 поранених, а бойові (станом на 26 грудня 2017 року) - 191 загиблий і 1265 поранених.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 01 2018 15:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.