Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Понад 500 фірм за часів Януковича виводили гроші з України, - ГПУ

Після цього кошти переправляли до Латвії та Кіпру
У Генпрокуратурі розповіли, за допомогою яких схем режим екс-президента Віктора Януковича виводив гроші з України.
Понад 500 фірм за часів Януковича виводили гроші з України, - ГПУ Віктор Янукович. Фото: tsn.ua

За часів президентства Януковича було створено близько 500 фірм, які виводили кошти з держави до районів Сінгапуру і Гонконгу, а там вже заплутували сліди. Після цього кошти переправляли до Латвії та Кіпру.

"А звідти маловідомі офшорні компанії купували облігації державної внутрішньої позики під 9% річних у валюті. Кількість таких облігацій - $1,5 мільярда. Облігації, які зберігалися в "Ощадбанку" й інших банках, нараховували відсоток. І поступово вартість облігацій плюс відсотки накопичувалася в грошовому вимірі", - заявив генеральний прокурор Юрій Луценко в ефірі "24 каналу" .

Він зазначив, що якщо купити ці облігації за мільярд, то протягом наступних років цей мільярд повернеться з готівковими відсотками.

"На рахунках в державному ощадбанку, на момент арешту Януковича в 2015 році, знаходилися на рахунках живі кошти – це 1 мільярд 100 мільйонів у грошовому еквіваленті", - підсумував Луценко.

Зазначимо, влада Белізу почала розслідування щодо відмивання коштів екс-президентом України Віктором Януковичем і американським політтехнологом Полом Манафортом через Киргизстан.

Нагадаємо, що американське інформагентство AP знайшло підтвердження платежів з "тіньової бухгалтерії" "Партії регіонів" політтехнологу, екс-голові кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту.

Відзначимо, що екс-президент України Віктор Янукович і його оточення "відмили" 201,7 млрд гривень.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 06 2017 09:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
New cave media: як українські журналісти створюють контент майбутнього

New cave media: як українські журналісти створюють контент майбутнього

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.