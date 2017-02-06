Понад 500 фірм за часів Януковича виводили гроші з України, - ГПУ
За часів президентства Януковича було створено близько 500 фірм, які виводили кошти з держави до районів Сінгапуру і Гонконгу, а там вже заплутували сліди. Після цього кошти переправляли до Латвії та Кіпру.
"А звідти маловідомі офшорні компанії купували облігації державної внутрішньої позики під 9% річних у валюті. Кількість таких облігацій - $1,5 мільярда. Облігації, які зберігалися в "Ощадбанку" й інших банках, нараховували відсоток. І поступово вартість облігацій плюс відсотки накопичувалася в грошовому вимірі", - заявив генеральний прокурор Юрій Луценко в ефірі "24 каналу" .
Він зазначив, що якщо купити ці облігації за мільярд, то протягом наступних років цей мільярд повернеться з готівковими відсотками.
"На рахунках в державному ощадбанку, на момент арешту Януковича в 2015 році, знаходилися на рахунках живі кошти – це 1 мільярд 100 мільйонів у грошовому еквіваленті", - підсумував Луценко.
Зазначимо, влада Белізу почала розслідування щодо відмивання коштів екс-президентом України Віктором Януковичем і американським політтехнологом Полом Манафортом через Киргизстан.
Нагадаємо, що американське інформагентство AP знайшло підтвердження платежів з "тіньової бухгалтерії" "Партії регіонів" політтехнологу, екс-голові кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту.
Відзначимо, що екс-президент України Віктор Янукович і його оточення "відмили" 201,7 млрд гривень.
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