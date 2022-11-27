Понад 50 тисяч українських біженців працевлаштувалися у Німеччині

Станом на середину жовтня на обліку в Федеральному агентстві перебувало 604 тис. громадян України, з них 204 тис. дітей.

Кількість працевлаштованих українців у Німеччині зростає. Бажання працювати дуже високе, каже дослідник з Мюнхенського інституту Ifo, пише Spiegel.

Більше 50 000 біженців війни з України знайшли регулярну роботу після прибуття до Німеччини . У серпні, згідно зі статистичними даними, 109 тис. українців були працевлаштовані за умови сплати соціальних внесків, повідомила прес-секретар Федерального агентства зайнятості. З них приблизно 51 000 додалися з початку війни в лютому, а 17 000 також знайшли тимчасову роботу. Нині вивчають німецьку мову набагато більше: у жовтні 96 тисяч українців відвідали інтеграційні курси.

Станом на середину жовтня на обліку в Федеральному агентстві перебувало 604 тис. громадян України, з них 204 тис. дітей.

В опитуванні, проведеному Мюнхенським інститутом Ifo, серед майже 1500 українців, які втекли від російської війни, близько п’ятої частини сказали, що знайшли роботу.

Більше половини сказали, що вони мають вищу кваліфікацію, ніж вимагає їх робота.

"Бажання працювати серед українських біженців дуже високе", – коментує дослідниця Ifo Тетяна Панченко. За даними Ifo, опитування не є статистично репрезентативним, оскільки респонденти були набрані за випадковою вибіркою.