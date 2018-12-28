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Понад 700 тисяч дітей не мають належних умов для навчання через конфлікт в Донбасі, – ЮНІСЕФ

В ЮНІСЕФ закликали сторони конфліктів припинити насильницькі дії проти дітей
Більш ніж чотирирічний конфлікт на сході України призвів до руйнівних наслідків для системи освіти, зруйнувавши і пошкодивши сотні шкіл і змусивши 700 тисяч дітей вчитися в неналежних умовах, повідомляє Міжнародний дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).
Понад 700 тисяч дітей не мають належних умов для навчання через конфлікт в Донбасі, – ЮНІСЕФ Фото: AFP

Більш ніж чотирирічний конфлікт на сході України призвів до руйнівних наслідків для системи освіти, зруйнувавши і пошкодивши сотні шкіл і змусивши 700 тисяч дітей вчитися в неналежних умовах, повідомляє Міжнародний дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Особливо складно доводиться 400 тисячам дітей, які проживають поблизу лінії розмежування, наголошується у доповіді

За словами ЮНІСЕФ, 2018-ий в цілому став тим роком, коли діти в світі не були захищені від конфліктів належним чином.

"2018 рік став руйнівним для дітей, які проживають в зоні конфліктів. Це не може бути новою нормою. Напади на дітей повинні припинитися", - йдеться в повідомленні.

Також, через війни і крайню бідність 264 млн дітей і підлітків по всьому світу не ходять в школу.

 
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28 12 2018 15:56
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