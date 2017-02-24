Понад 70 румунських високопосадовців опинилися під судом у 2016

У рамках кримінальних справ за межами Румунії була конфіскована нерухомість вартістю близько чотирьох мільйонів євро

У 2016 році в Румунії було передано до суду 1,3 тисячі кримінальних справ щодо корупції, на лаві підсудних опинилися три міністри, 18 депутатів парламенту, 47 мерів і 21 директор великих комерційних компаній.

Такі дані оприлюднила головний прокурор Національного управління по боротьбі з корупцією Лаура Кодруца Ковеси, повідомляє Укрінформ.

"Більше за третину кримінальних справ, які розслідували прокурори управління в 2016 році, були пов'язані із зловживанням службовим становищем, а загальний збиток, нанесений державі, оцінюється в 260 мільйонів євро", - зазначила Ковеси.

За її словами, за рік до суду направлено близько 1,3 тисячі кримінальних справ щодо корупції. На лаві підсудних опинилися три міністри, 18 депутатів парламенту, 47 мерів і 21 директор великих комерційних компаній.

При цьому у рамках кримінальних справ за межами Румунії була конфіскована нерухомість вартістю близько чотирьох мільйонів євро, додала Ковеси.

Президент Румунії Клаус Йоганніс, що був присутнім на підсумковому засіданні управління, підкреслив, що "румунське законодавство потребує вдосконалення, проте зміна Кримінального кодексу повинна робитися після проведення публічних дебатів і на основі прозорості".

Нагадаємо, через протести уряд був змушений 5 лютого скасувати постанову про амністію корупціонерів, але це рішення вимагало затвердження в парламенті. Потім подав у відставку головний ініціатор постанови - міністр юстиції Флорін Йордаке.