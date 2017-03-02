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Понад 70 вантажівок бойовиків зафіксували на Луганщині, - ОБСЄ

Вантажівки прямували у супроводі членів "ЛНР"
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала пересування бойовиків терористичної організації "ЛНР" на вантажівках в декількох окупованих населених пунктах.
Понад 70 вантажівок бойовиків зафіксували на Луганщині, - ОБСЄ Фото: @GazetaRu

31 січня неподалік підконтрольного "ЛНР" села Комісарівка (18 км на південний схід від Луганська) спостерігачі зафіксували 47 тентованих вантажівок військового типу, що прямували на південь автошляхом M04 у супроводі членів "ЛНР", - йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Також спостерігачі зафіксували автоколону з 11 вантажівок військового типу, які рухалися на північний схід неподалік підконтрольного "ЛНР" смт Біле (22 км на південний захід від Луганська).

"Пізніше спостерігачі зафіксували ту саму автоколону, яка прямувала на південний схід неподалік підконтрольного "ЛНР" с. Весела Тарасівка (17 км на захід від Луганська). У другій половині дня 31 січня СММ бачила автоколону з 16 тентованих транспортних вантажівок військового типу, що рухалися на південь у Луганську", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі (СММ ОБСЄ) 31 січня зафіксувала 10 330 вибухів в Донецькій області та 730 - в Луганській.

За добу в районі бойовики 114 разів відкривали вогонь по українських позиціях. В результаті обстрілу загинули 4 бійця ЗСУ, 17 отримали поранення.

Зазначимо, що станом на 7:00 3 лютого з Авдіївки евакуювали 200 осіб, з них – 95 дітей.

 

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03 02 2017 12:18
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