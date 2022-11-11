Понад ₴7 мільярдів потрібно на відновлення енергетичної системи - Шмигаль

На відновлення генерації пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад ₴2,5 мільярда, на ремонт об'єктів операторів системи розподілу електроенергії - щонайменше ₴5 мільярдів.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Telegram.

"На відновлення генерації пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 мільярда гривень, на приведення до ладу об'єктів операторів системи розподілу електороенергії за найскромнішими підрахунками слід спрямувати 5 мільярдів гривень", - сказав Шмигаль.

Водночас Прем'єр-міністр зазначив, що за час повномасштабної війни у сфері електро- та теплопостачання уражено вже понад 400 об'єктів критичної інфрастрктури.

"Найбільше постраждали котельні на Харківщині, Київщині, Донеччині. Терористи вивели з ладу низку енергоблоків ТЕЦ та ТЕС. За останні п'ять тижнів обстріляно більше десятка підстанцій Укренерго, більше десяти об'єктів генерації", - наголосив він.

Шмигаль зазначив, що спеціалісти в галузі електрики намагаються відновлювати все якнайшвидше. Водночас він зауважив, що в кожному регіоні України здійснюються заходи щодо охорони критичної інфраструктури завдяки посиленню ППО.