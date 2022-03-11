CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Нідерландах переважна більшість українців, які тікали від війни, знайшли роботу: мова йде про близько 83 відсотки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Понад 80% українських біженців які опинилися у Нідерландах вже знайшли собі роботу
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє NOS.
“Зараз у Нідерландах проживає близько 55 тисяч українців віком від 18 до 65 років. До Агентства зі страхування співробітників (UWV) надійшло 46 тисяч повідомлень від роботодавців, які взяли на роботу українців, або близько 83 відсотки. На кінець серпня це було ще майже 60 відсотків”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що кількість працевлаштованих осіб може бути дещо меншою, ніж у звітах UWV. Наприклад, один українець може мати дві роботи у двох роботодавців, і тому це може бути зафіксовано, як два повідомлення про працевлаштування.
Більшість українців знайшли роботу в сфері громадського харчування через агенції з працевлаштування. Багато людей працює в Амстердамі та Гаазі.
Варто зазначити, що нідерландські роботодавці, які страждають від дефіциту кадрів, дуже задоволені роботою українців. А інтеграція українців на ринок праці відбувається набагато швидше, ніж інших шукачів притулку.
Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах з 1 листопада 2022 року діють нові правила щодо українців, які через війну були змушені покинути власні домівки.
У паспорті треба мати позначку, що підтверджує статус тимчасового захисту.
З 1 листопада 2022 року наклейка чи документ О-документ від Служби імміграції та натуралізації (IND) є обов’язковими для українців, які перебувають в Нідерландах через війну, при працевлаштуванні.
Така наклейка в паспорті є доказом про надання тимчасового захисту та доступу до ринку праці.
Раніше повідомлялося, що Нідерланди просять українських біженців якнайшвидше отримати статус тимчасового захисту.
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03 11 2022 16:17 МЕДІА
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