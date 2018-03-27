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Понад 85% українців вважають вітчизняні телеканали основним джерелом інформації, - опитування

27% українців отримують інформацію з українських інтернет-сайтів
85,7% жителів України вважають загальнонаціональні українські телеканали основним джерелом отримання інформації.
Понад 85% українців вважають вітчизняні телеканали основним джерелом інформації, - опитування Фото: intvua.com

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного на замовлення ГО "Детектор медіа".

27% українців отримують інформацію з українських інтернет-сайтів, 24% – з соціальних мереж. Для ще 18% основним джерелом виступають особисті соціальні кола: родичі, друзі, сусіди, колеги.

Іншими джерелами користуються не більше ніж 8% населення. Зокрема, 5% респондентів зазначили, що вони отримують інформацію про ситуацію в Україні і світі з російських телеканалів.

Дослідження проводилося від 5 до 21 лютого 2018 року за фінансування Міністерства іноземних справ Данії ("Даніда") і NED (США). Опитування проводили в усіх регіонах України, окрім АР Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися лише на територіях, які контролює Україна. Загалом було опитано 2 тисячі 43 респонденти.

Нагадаємо, управління Верховного комісара ООН з прав людини в період з 16 листопада 2017 по 15 лютого 2018 року задокументовано в Україні 18 випадків зазіхань на свободу думок і свободу ЗМІ.

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27 03 2018 15:58
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