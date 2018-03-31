Понад мільйон єгиптян на виборах президента проголосували за форварда "Ліверпуля", який не балотувався
Як повідомляє Mirror, згідно з попередніми результатами голосування, чинний президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі отримав на президентських виборах у країні 92% голосів.
Явка на виборах була низькою: з близько 60 млн на виборчі дільниці прийшли від 23 до 25 млн громадян.
Mirror зазначає, що серед цієї кількості бюлетенів понад 1 млн були зіпсовані написом імені футболіста. Виборці самостійно зазначали ім'я Мохаммеда Салаха і ставили знак навпроти.
Фото: afp.com
Фото: twitter.com/LFCVine
Голосування в Єгипті відбувалося упродовж трьох днів (з 26 до 28 березня), а остаточні результати виборів мають бути оголошені до 2 квітня.
Президент Абдель Фаттах ас-Сісі очолює Єгипет з червня 2014 року. У 2013 році він зіграв ключову роль у поваленні попереднього єгипетського лідера Мухаммеда Мурсі внаслідок військового перевороту.
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