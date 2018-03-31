Понад мільйон єгиптян на виборах президента проголосували за форварда "Ліверпуля", який не балотувався

Нападник англійського футбольного клубу "Ліверпуль" та збірної Єгипту Мохаммед Салах отримав понад мільйон голосів на виборах президента Єгипту. Він навіть не балотувався.

Як повідомляє Mirror, згідно з попередніми результатами голосування, чинний президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі отримав на президентських виборах у країні 92% голосів.

Явка на виборах була низькою: з близько 60 млн на виборчі дільниці прийшли від 23 до 25 млн громадян.

Mirror зазначає, що серед цієї кількості бюлетенів понад 1 млн були зіпсовані написом імені футболіста. Виборці самостійно зазначали ім'я Мохаммеда Салаха і ставили знак навпроти.



Фото: afp.com



Фото: twitter.com/LFCVine

Голосування в Єгипті відбувалося упродовж трьох днів (з 26 до 28 березня), а остаточні результати виборів мають бути оголошені до 2 квітня.

Президент Абдель Фаттах ас-Сісі очолює Єгипет з червня 2014 року. У 2013 році він зіграв ключову роль у поваленні попереднього єгипетського лідера Мухаммеда Мурсі внаслідок військового перевороту.