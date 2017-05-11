Понад мільйон користувачів Android завантажили фейкову версію WhatsApp

Підроблений додаток з назвою "Оновлення WhatsApp" завантажили понад мільйон людей. Зловмисники скопіювали оформлення і логотип месенджера.

Про це повідомляє Motherboard.

Фейковий WhatsApp працював як зазвичай за одним винятком: у нього додали повноекранну рекламу.

Додатково користувачів могло ввести в оману те, що розробником в Google Play була зазначена WhatsApp Inc. – точно так само називається розробник оригінальної програми.

Зловмисники змогли скопіювати назву, додавши в кінець Unicode-символ нерозривного пробілу.

Першими копію WhatsApp виявили на Reddit. Користувачі поскаржилися на те, що в Google Play хтось скопіював назву розробника месенджера і запустив свою підробку.

Згодом шахраї змінили назву програми на "Dual Whatsweb Update" і замінили іконку.

У Google не прокоментували ситуацію.