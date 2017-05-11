ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИПідроблений додаток з назвою "Оновлення WhatsApp" завантажили понад мільйон людей. Зловмисники скопіювали оформлення і логотип месенджера.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Понад мільйон користувачів Android завантажили фейкову версію WhatsApp
Зловмисники додали в месенджер рекламний модуль
Фото: twitter.com/virqdroid
Про це повідомляє Motherboard.
Фейковий WhatsApp працював як зазвичай за одним винятком: у нього додали повноекранну рекламу.
Додатково користувачів могло ввести в оману те, що розробником в Google Play була зазначена WhatsApp Inc. – точно так само називається розробник оригінальної програми.
Зловмисники змогли скопіювати назву, додавши в кінець Unicode-символ нерозривного пробілу.
Першими копію WhatsApp виявили на Reddit. Користувачі поскаржилися на те, що в Google Play хтось скопіював назву розробника месенджера і запустив свою підробку.
Згодом шахраї змінили назву програми на "Dual Whatsweb Update" і замінили іконку.
У Google не прокоментували ситуацію.
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05 11 2017 20:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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