Понад половина картин у французькому музеї виявилася підробками

Міська влада купувала картини для музею останні 20 років, і працівники закладу не здогадувалися про підробки

Французький музей Етьєна Террюса з'ясував, що половина робіт художника – підробки.

Експертна група, яка зібралася в музеї Террюса в місті Ельні на півдні Франції, виявила 82 підроблені роботи. Це більша частина усієї колекції музею, повідомляє BBC.

Роботи коштували близько €160 тис.

Працівники музею не здогадувалися про підробки, аж поки історик мистецтва Ерік Форкада не вказав на проблему.

Міська влада Ельна купувала картини для музею протягом останніх двадцяти років.

Після отримання застороги від історика мистецтва музей зібрав комітет експертів, які й виявили 82 картини, що не були намальовані художником Етьєном Террюсом.

Мер міста Ів Барніоль заявив, що ця ситуація – справжня катастрофа.

Як повідомили французькі ЗМІ, експерти встановили, що частина будинків на роботах, які приписувались пензлю Террюса, збудували вже після його смерті. Міська влада подала скаргу на тих, хто замовляв, малював та продавав несправжні картини. Місцева поліція почала розслідування цієї ситуації. Там допускають, що подібні випадки могли статись і з роботами інших місцевих художників.

Етьєн Террюс вважається одним із піонерів напрямку французького мистецтва кінця XIX і початку XX століття фовізму. Він народився в Ельні в 1857 році та помер у рідному місті 1922 року. Був близьким другом художника Анрі Маттіса.

Нагадаємо, в Нідерландах співробітники музею, де представлені роботи художника Вінсента ван Гога, виявили дві раніше невідомі картини, які до цього тривалий час перебували у сховищі.

У Києві у приміщенні Національного музею історії України у Другій світовій війні сталася пожежа.