Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Понад половина картин у французькому музеї виявилася підробками

Міська влада купувала картини для музею останні 20 років, і працівники закладу не здогадувалися про підробки
Французький музей Етьєна Террюса з'ясував, що половина робіт художника – підробки.
Понад половина картин у французькому музеї виявилася підробками Фото: afp.com

Експертна група, яка зібралася в музеї Террюса в місті Ельні на півдні Франції, виявила 82 підроблені роботи. Це більша частина усієї колекції музею, повідомляє BBC.

Роботи коштували близько €160 тис.

Працівники музею не здогадувалися про підробки, аж поки історик мистецтва Ерік Форкада не вказав на проблему.

Міська влада Ельна купувала картини для музею протягом останніх двадцяти років.

Після отримання застороги від історика мистецтва музей зібрав комітет експертів, які й виявили 82 картини, що не були намальовані художником Етьєном Террюсом.

Мер міста Ів Барніоль заявив, що ця ситуація – справжня катастрофа.

Як повідомили французькі ЗМІ, експерти встановили, що частина будинків на роботах, які приписувались пензлю Террюса, збудували вже після його смерті. Міська влада подала скаргу на тих, хто замовляв, малював та продавав несправжні картини. Місцева поліція почала розслідування цієї ситуації. Там допускають, що подібні випадки могли статись і з роботами інших місцевих художників.

Етьєн Террюс вважається одним із піонерів напрямку французького мистецтва кінця XIX і початку XX століття фовізму. Він народився в Ельні в 1857 році та помер у рідному місті 1922 року. Був близьким другом художника Анрі Маттіса.

Нагадаємо, в Нідерландах співробітники музею, де представлені роботи художника Вінсента ван Гога, виявили дві раніше невідомі картини, які до цього тривалий час перебували у сховищі.

У Києві у приміщенні Національного музею історії України у Другій світовій війні сталася пожежа.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 04 2018 20:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства
  • Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДАПрезидент України Петро Порошенко відповідно до своїх повноважень може призначати главами областей людей, не радячись з урядом та парламентом. Відтак, цілком справедливо називати цих чиновників "людьми президента" на місцях
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"

Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.