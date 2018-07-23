Понад сотню українців потрапили за грати у Греції через обман, – Денісова

За інформацією, яка є у Денісової, у тюрмах Греції наразі перебувають 161 українець

Грецькі правоохоронні органи затримали понад сотню українських моряків через те, що їх змушували переправляти нелегальних мігрантів до Європи.

Про це написала уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

"Українці заполонили грецькі тюрми. Наших громадян обманним шляхом запрошують працювати на круїзних лайнерах, яхтах, а натомість під примусом сили та загрозою смерті змушують переправляти через море "нелегалів" до Європи. Саме через це сотні українських моряків були затримані грецькими правоохоронними органами", – написала вона.

"На таку нелегальну роботу злочинні угрупування вербують українців, у яких виникають фінансові труднощі. Морякам обіцяють офіційне працевлаштування, роботу за контрактом. Дуже швидко, буквально через декілька місяців, вони опиняються у грецьких тюрмах… А хтось робить на цьому величезні гроші!", – пояснила Денісова.

За її словами, "у тюрмах порушуються права затриманих".

"Перекладачі, що надаються нашим громадянам, не володіють на достатньому рівні українською чи російською мовами. Тобто повноцінно не надається правова допомога, тому що без належного перекладу затримані не можуть надати докази своєї невинуватості, поспілкуватися з адвокатом і дізнатися подробиці справи, в якій вони фігурують", – уточнила омбудсмен.

"Крім того, судом не враховуються пом’якшувальні обставини, не беруться до уваги свідчення моряків, а умови їх утримання не відповідають Мінімальним стандартним правилам поводження з в’язнями. Зокрема, за словами родичів моряків, вони перебувають у жахливих умовах та їм відмовляють у лікуванні", – додала вона.

За інформацією, яка є у Денісової, у тюрмах Греції наразі перебувають 161 українець. З них 112 осіб – за звинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів.

Омбудсмен нагадала, що Україна та Грецька Республіка приєдналися до Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, стаття 26 якої звільняє від покарання, якщо злочин вчинено під примусом.

"З огляду на це, закликаю до співпраці комісара Ради Європи з прав людини Дуню Міятович та сподіваюсь, що разом нам вдасться повернути додому українських громадян", – заявила Денісова.