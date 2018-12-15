Понад третина переселенців не планують повертатися на Донбас і в Крим, - опитування
Такі результати опитування серед ВПО за липень-вересень 2018, проведеного Національною системою моніторингу Міжнародної організації з міграції, повідомляє "Громадське".
У Київській, Чернігівській, Волинській та Чернівецькій областях частка людей, які не планують повертатися, 60% і вище.
Дослідження показало, що кількість людей, які мають наміри повернутися на тимчасово окуповані території після закінчення війни - зменшилася. У вересні 2017 таких було 32%, у вересні 2018 - 25%.
Також у межах дослідження з'ясували, що переселенці мало цікавляться роботою за кордоном - 1% знайшли роботу за межами України (опитані за грудень 2017-вересень 2018). Мають намір виїхати за кордон - 5%.
Опитування показало, що до 80% переселенців повністю або частково інтегровані у свої громади, а понад 54% - цілком довіряють місцевому населенню.
Для таких результатів дослідження опитали 6 430 внутрішньо переміщених осіб, ключових інформаторів і осіб, які перетинають лінію розмежування. Шляхом інтерв'ю опитали 2 405 респондентів, ще 4 025 - телефоном.
63 сім’ї з майже 1,6 млн внутрішньо переміщених осіб отримали житло від держави за 4 роки війни.
У Києві благодійному фонду Stabilization Support Services заборонили розміщувати білборди про проблеми переселенців.
Додамо, що понад 750 млн осіб, або 15% дорослого населення Землі, хочуть емігрувати зі своєї країни.
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