Понад третина переселенців не планують повертатися на Донбас і в Крим, - опитування

Переселенці мало цікавляться роботою за кордоном

38% внутрішньо переміщених осіб не планують повертатися у Донецьку та Луганську області після закінчення війни, а також на півострів Крим.

Такі результати опитування серед ВПО за липень-вересень 2018, проведеного Національною системою моніторингу Міжнародної організації з міграції, повідомляє "Громадське".

У Київській, Чернігівській, Волинській та Чернівецькій областях частка людей, які не планують повертатися, 60% і вище.

Дослідження показало, що кількість людей, які мають наміри повернутися на тимчасово окуповані території після закінчення війни - зменшилася. У вересні 2017 таких було 32%, у вересні 2018 - 25%.

Також у межах дослідження з'ясували, що переселенці мало цікавляться роботою за кордоном - 1% знайшли роботу за межами України (опитані за грудень 2017-вересень 2018). Мають намір виїхати за кордон - 5%.

Опитування показало, що до 80% переселенців повністю або частково інтегровані у свої громади, а понад 54% - цілком довіряють місцевому населенню.

Для таких результатів дослідження опитали 6 430 внутрішньо переміщених осіб, ключових інформаторів і осіб, які перетинають лінію розмежування. Шляхом інтерв'ю опитали 2 405 респондентів, ще 4 025 - телефоном.

63 сім’ї з майже 1,6 млн внутрішньо переміщених осіб отримали житло від держави за 4 роки війни.

У Києві благодійному фонду Stabilization Support Services заборонили розміщувати білборди про проблеми переселенців.

Додамо, що понад 750 млн осіб, або 15% дорослого населення Землі, хочуть емігрувати зі своєї країни.