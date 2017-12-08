Понад три мільйони добровольців попросилися до армії КНДР на тлі напруженості із США, – ЗМІ
Про це повідомляє CNBC з посиланням на офіційну газету КНДР Rodong Sinmun, пише "Українська Правда".
Газета стверджує, що добровольці почали подавати заяви на вступ чи повторний вступ до армії після того, як у понеділок центральне інформаційне агентство КНДР оприлюднило заяву із засудженням нових санкцій ООН.
У середу у Пхеньяні відбулася масова акція протесту проти санкцій і на підтримку уряду Північної Кореї.
КНДР і раніше мобілізувала натовп у часи зростання напруженості.
Нагадаємо, влада острова Гуам поширює серед мешканців листівки, в яких зазначено, що робити, якщо Північна Корея все-таки завдасть ядерного удару.
Японія розмістила в західних і південно-західних префектурах протиракетні комплекси Patriot на випадок атаки з боку Північної Кореї на американський острів Гуам.
Велика Британія звинуватила Північну Корею в протистоянні зі Сполученими Штатами Америки, заявив глава Міністерства закордонних справ Британії Борис Джонсон.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків