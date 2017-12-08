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Понад три мільйони добровольців попросилися до армії КНДР на тлі напруженості із США, – ЗМІ

КНДР і раніше мобілізувала натовп у часи зростання напруженості
Північна Корея заявила, що в останні дні майже три с половиною мільйони робітників, членів партії і колишніх солдатів виявили бажання приєднатися до війська.
Понад три мільйони добровольців попросилися до армії КНДР на тлі напруженості із США, – ЗМІ Фото: Rex Features / Zhang Li

Про це повідомляє CNBC з посиланням на офіційну газету КНДР Rodong Sinmun, пише "Українська Правда".

Газета стверджує, що добровольці почали подавати заяви на вступ чи повторний вступ до армії після того, як у понеділок центральне інформаційне агентство КНДР оприлюднило заяву із засудженням нових санкцій ООН.

У середу у Пхеньяні відбулася масова акція протесту проти санкцій і на підтримку уряду Північної Кореї.

КНДР і раніше мобілізувала натовп у часи зростання напруженості.

Нагадаємо, влада острова Гуам поширює серед мешканців листівки, в яких зазначено, що робити, якщо Північна Корея все-таки завдасть ядерного удару.

Японія розмістила в західних і південно-західних префектурах протиракетні комплекси Patriot на випадок атаки з боку Північної Кореї на американський острів Гуам.

Велика Британія звинуватила Північну Корею в протистоянні зі Сполученими Штатами Америки, заявив глава Міністерства закордонних справ Британії Борис Джонсон.

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