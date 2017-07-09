Понад три тисячі осіб звільнили з полону бойовиків від початку АТО, – СБУ

На сьогодні у заручниках перебуває 144 особи та вважаються зниклими безвісти 410 осіб

Протягом збройного конфлікту на Донбасі з полону бойовиків було звільнено 3 138 осіб.

В рамках виконання покладених на центр завдань було створено облік військовослужбовців та цивільних осіб, які були протиправно позбавлені волі або які зникли безвісти, - повідомив на круглому столі в четвер керівник Об'єднаного центру Служби безпеки України з координації пошуку і звільнення заручників в районі АТО Юрій Качанов, інформує УНІАН.

Качанова зазначив, що центр розпочав роботу 7 квітня 2014 року - з самого початку антитерористичної операції на сході України.

"За час існування обліку, з 7 квітня 2014 року, за сприяння центру було знайдено, а також звільнено 3 тисяч 138 осіб. Серед них є і військовослужбовці, і цивільні особи, в журналісти, і так далі. Це різні верстви населення", - сказав він.

"На даний час, станом на сьогодні (7 вересня – ред.), у заручниках перебуває 144 особи та вважаються зниклими безвісти 410 осіб", - повідомив керівник Об'єднаного координаційного центру.

Раніше член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що Україна встановила місцезнаходження 87 з 144 українських полонених, яких терористи "Д/ЛНР" утримують на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

В свою чергу, проросійські бойовики на Донбасі підтверджують, що утримують 71 заручника із тих 137, які є в списках Києва.