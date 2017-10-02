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Понад тисячу держпідприємств буде ліквідовано, - Мінекономіки

Стосовно тих державних підприємств, які є ефективними є чітка програма приватизації
У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі вважають, що частина з 3500 державних підприємств буде приватизована, а частина ліквідована.
Понад тисячу держпідприємств буде ліквідовано, - Мінекономіки Фото:tsn.ua

"Більше 3500 підприємств, які є сьогодні в Україні, мають слабинку, яка називається збитковість і відсутність конкурентної продукції на ринку. З цією метою прийнята чітка програма. Відповідно, підприємства, орієнтовані на поліпшення та модернізацію Збройних сил України, мають окрему програму", - повідомив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, інформує Укрінформ.

Кубів зазначив, що стосовно тих державних підприємств, які є ефективними є чітка програма приватизації.

"А ті підприємства, які не є ефективними і збанкрутували, а таких більше 1000, з них будуть юридичні рішення аж до ліквідації", - додав віце-прем'єр-міністр.

Зазначимо, сумарний чистий прибуток 100 найбільших державних підприємств України за 9 місяців 2016 року становить понад 31 млрд грн.

Нагадаємо, у вересні Міністерство економічного розвитку і торгівлі під час аудиту знайшло близько 300 державних підприємств, про які раніше не було відомо.

 

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10 02 2017 15:35
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