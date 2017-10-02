Понад тисячу держпідприємств буде ліквідовано, - Мінекономіки
"Більше 3500 підприємств, які є сьогодні в Україні, мають слабинку, яка називається збитковість і відсутність конкурентної продукції на ринку. З цією метою прийнята чітка програма. Відповідно, підприємства, орієнтовані на поліпшення та модернізацію Збройних сил України, мають окрему програму", - повідомив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, інформує Укрінформ.
Кубів зазначив, що стосовно тих державних підприємств, які є ефективними є чітка програма приватизації.
"А ті підприємства, які не є ефективними і збанкрутували, а таких більше 1000, з них будуть юридичні рішення аж до ліквідації", - додав віце-прем'єр-міністр.
Зазначимо, сумарний чистий прибуток 100 найбільших державних підприємств України за 9 місяців 2016 року становить понад 31 млрд грн.
Нагадаємо, у вересні Міністерство економічного розвитку і торгівлі під час аудиту знайшло близько 300 державних підприємств, про які раніше не було відомо.
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