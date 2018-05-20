Понад тисячу ісламістів з Німеччини поїхали воювати на боці ІДІЛ
При цьому кількість джихадистів, які виїжджають воювати на Близький Схід, хоча й зросла, утім, помітно менша, ніж це було два роки тому, йдеться у відповіді уряду ФРН на запит фракції Лівої партії у Бундестазі.
Окрім того, з Німеччини для підтримки Робітничої партії Курдистану (РПК) та політичного крила Курдських загонів самооборони у війні з ІДІЛ, за даними уряду, виїжджали 243 особи. РПК в Німеччині вважається терористичною організацією.
Представники фракції Лівої партії розкритикували намір урядової коаліції позбавляти громадянства джихадистів, які виїхали з Німеччини, і назвали цю пропозицію "суто символічною політикою".
Також окремі представники президії Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), яка входить до коаліції, критикують відповідний проект про позбавлення радикальних бойовиків громадянства, наголошуючи на необхідності кримінального переслідування та дерадикалізації джихадистів.
Натомість у Христинсько-демократичному союзі стають на захист такого кроку: мовляв, ісламіста, який повертається до ФРН і не є більше німецьким громадянином, можна не пустити в країну.
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