Понад вісім мільйонів громадян отримують тіньову зарплатню

За даних умов в Україні близько 8 мільйонів громадян отримують заробітну платню неофіційно, без сплати внесків соціального страхування.

За даних умов в Україні близько 8 мільйонів громадян отримують заробітну платню неофіційно, без сплати внесків соціального страхування, розповів міністр соціальної політики Андрій Рева.

За його даними, в країні залишається 35% тіньових зарплат, - повідомляє Укрінформ.

Він додав, що наразі в Україні налічується близько 26 млн осіб працездатного населення віком від 18 до 60 років, тоді як внески на соцстрахування сплачує лише половина громадян.

На думку міністра, легалізувати зарплати українців допоможе проведення пенсійної реформи.