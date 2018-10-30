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Поняття "сірої зони" на Донбасі немає, його запровадили ЗМІ, - Наєв

"Просування до лінії зіткнення не є пріоритетом. Пріоритет - збереження життя"
Командувач операції Об'єднаних сил на Донбасі Сергій Наєв розповів, що поняття "сірої зони" не закріплено в жодних офіційних документах, його ввели засоби масової інформації.
Поняття "сірої зони" на Донбасі немає, його запровадили ЗМІ, - Наєв Фото: EPA/UPG

"Поняття такої зони не закріплене в жодних документах - його запровадили ЗМІ. У Мінських домовленостях чітко визначена лінія розмежування. По всій її довжині є ділянки, де відстань між сторонами сягає 50 метрів, а є такі, де сторони не підходять впритул", - зазначив Наєв в інтерв'ю "BBC Україна".

За його словами, рішення про поліпшення тактичного положення і просування військ ухвалюється відповідно до військової обстановки.

"Де потрібно відсунути наші позиції якомога далі від населених пунктів і там, де це дозволяють Мінські домовленості, ми займаємо кращі позиції. Коли, наприклад, вирішували щодо району села Шуми на Горлівському напрямку (українська армія зайняла село 20 серпня 2018 р. - ред.), враховували, що поруч знаходиться КПВВ "Майорськ". Ворог постійно вдавався до його провокаційних обстрілів - влучали і в машини прикордонників, і у цивільні об'єкти.... Тож, посунувши супротивника, ми позбавили його можливостей вести прицільний вогонь по КПВВ", - розповів Наєв.

"А по Золотому-4 (українські військові зайшли туди у липні 2018 р. - ред.) - де-юре воно перебувало під владою України, але де-факто там не було поліції та медиків. Зробивши кільце безпеки навколо нього ми одразу ввели туди поліцію, організували інші послуги для населення", - додав командувач ООС.

Відповідаючи на питання, чи таке взяття під контроль населених пунктів триватиме надалі, він сказав, що все залежатиме від ситуації.

"Якщо буде загроза населенню і воїнам ООС, то будуть і відповідні рішення. Але просування до лінії зіткнення не є пріоритетом. Пріоритет - збереження життя і здоров'я цивільних та бійців", - підкреслив Наєв.

Нагадаємо, мешканців Краматорська закликали не залишати своїх домівок без нагальної потреби 31 жовтня та 1 листопада.

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30 10 2018 16:18
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