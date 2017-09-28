Поодинокі вибухи в Калинівці можуть тривати ще 3-4 днів, - Міноборони

Вибухи боєприпасів на складі боєприпасів в Калинівці можуть тривати до кінця тижня, однак обстановка в епіцентрі пожежі стабілізувався.

Ліквідація наслідків пожежі триває, а поодинокі вибухи в Калинівці будуть чутні ще протягом 3-4 днів.

"Зараз на території працюють гусеничні пожежні машини, машини розгородження, залучено сім пожежних танків. Вони чергують безпосередньо в зоні ліквідації", - повідомляє прес-служба Міноборони України.

Жителі Калинівки поступово повертаються в свої будинки. Крім рятувальників, на місці пожежі продовжують перебувати правоохоронці та волонтери.

"Людей повертається до Калинівки багато. Повертатися почали з самого ранку, коли поліцейські ще не відкрили дорогу. Деякі місцеві розповідали, що вони самостійно об’їзними шляхами потрапляли до міста. Рух у центрі дуже інтенсивний. Тут залишаються рятувальники, які продовжують тут працювати, залишаються поліцейські, які продовжують патрулювати вулиці і волонтери, які допомагають місцевим", - повідомляє кореспондент "112 Україна".

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Зазначимо, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці. Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом здійснення диверсії на території військової частини, дислокованої в м. Калинівка Вінницької області.

Голова Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявляє, що владі не вдасться звинуватити його, чи його підлеглих в бездіяльності у ситуації, яка виникла у Калинівці Вінницької області.