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Попередження Путіну: Британія відправляє есмінець у Чорне море, - ВІДЕО

На есмінці HMS Diamond, оснащеному новітніми зенітними ракетами, будуть перебувати до 60 морських піхотинців
Великобританія вперше з часів Холодної війни направить у Чорне море військовий корабель.
Попередження Путіну: Британія відправляє есмінець у Чорне море, - ВІДЕО Фото: Alamy Stock Photo

Есмінець HMS Diamond, оснащений новітніми зенітними ракетами, вирушить до берегів України. Корабель буде стояти на чолі тактичної групи НАТО і буде допомагати захищати 650 британських військовослужбовців, які беруть участь у "секретних навчаннях" в Україні.

Міністр оборони Великобританії Майкл Феллон повідомив, що таким чином Великобританія "посилає чіткий сигнал", що вона готова відстоювати демократію по всьому світу" і "підтримувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України", повідомляє Daily Mail.


Фото: dailymail.co.uk

Нагадаємо, що Майкл Феллон під час зустрічі з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Турчиновим заявив, що Великобританія планує послідовно збільшувати військово-технічну допомогу Україні.

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30 01 2017 10:51
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