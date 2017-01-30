Попередження Путіну: Британія відправляє есмінець у Чорне море, - ВІДЕО
Есмінець HMS Diamond, оснащений новітніми зенітними ракетами, вирушить до берегів України. Корабель буде стояти на чолі тактичної групи НАТО і буде допомагати захищати 650 британських військовослужбовців, які беруть участь у "секретних навчаннях" в Україні.
Міністр оборони Великобританії Майкл Феллон повідомив, що таким чином Великобританія "посилає чіткий сигнал", що вона готова відстоювати демократію по всьому світу" і "підтримувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України", повідомляє Daily Mail.
Фото: dailymail.co.uk
Нагадаємо, що Майкл Феллон під час зустрічі з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Турчиновим заявив, що Великобританія планує послідовно збільшувати військово-технічну допомогу Україні.
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