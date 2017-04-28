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Поплавський задекларував 34 млн грн, зароблені талантом: це рекорд серед депутатів

Приватний навчальний заклад "Київський університет культури", який фігурував в антикорупційному розслідуванні щодо Поплавського, також виплатив депутату майже 2 млн грн роялті
Колишній ректор Київського Національного університету культури і мистецтв, а зараз — депутат-мажоритарник з Кіровоградщини Михайло Поплавський, не задекларував жодного бізнесу, проте вніс до декларації 115 об’єктів інтелектуальної власності.
Поплавський задекларував 34 млн грн, зароблені талантом: це рекорд серед депутатів Михайло Поплавський. Фото: p-p.com.ua

Більше серед депутатів задекларували лише Ольга Богомолець (182) та Євген Рибчинський (142).

Зокрема, серед об’єктів авторського права Поплавського - торгові марки "Батьківська хата", "Кропива", "Ковбаса "Ректорська" і навіть "Студентська самооборона", кліпи на пісні "Юний орел", "Блюз еротичних думок", "Здрастуй, рідне село" та ін, а також рецепти 3-х настоянок та 2-х видів горілки. Про це свідчить декларація 2016 року.

Серед юридичних осіб, які платили Поплавському роялті - телеканали "Тоніс", "Ера", "Київ" та "Інтер", а також ТОВ "Смак-Сервіс", яку минулого року очолював декан  факультету музичного мистецтва КНУКім Петро Леонтійович Богонос.

Окрім них, приватний навчальний заклад "Київський університет культури", який фігурував в антикорупційному розслідуванні щодо Поплавського, також виплатив депутату майже 2 млн грн роялті, а ТОВ "Ятрань-Агро", яким раніше володів сам депутат, півмільйона, інформує рух "Чесно".

Ще 4 млн грн депутат отримав від сімох ФОПів. Одна з них, Ярова Інна Володимирівна, підтвердила, що роялті Поплавського платила за торгову марку "Батьківська хата".

Ще 17 млн грн роялті Поплавькому перерахували юридичні особи, зареєстровані за кордоном. В нас не вийшло зв’язатися із депутатом, аби отримати його коментар.

Раніше "Наші гроші" писали, що у декларації 2014 року Поплавський приховав чотири фірми. З цих чотирьох фірм ТОВ "Кропива" тепер зареєстровано на Галудзіну Олену Ігорівну, ймовірно - колишню студентку, а тепер співробітницю КНУКім,  ТОВ "Шоу Олімп" - ймовірно на завідувачку кафедру шоу-бізнесу Олену Хлистун, ТОВ “КАМА ЛТД-ПЛЮС” - на сина Олекандра, а ТОВ "Ятрань-Агро" - на його сина Олександра та помічника Дмитра Діденка.

Нагадаємо, Михайло Поплавський відновив практику безкоштовної участі студентів у його концертах.

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