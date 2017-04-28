Поплавський задекларував 34 млн грн, зароблені талантом: це рекорд серед депутатів

Приватний навчальний заклад "Київський університет культури", який фігурував в антикорупційному розслідуванні щодо Поплавського, також виплатив депутату майже 2 млн грн роялті

Колишній ректор Київського Національного університету культури і мистецтв, а зараз — депутат-мажоритарник з Кіровоградщини Михайло Поплавський, не задекларував жодного бізнесу, проте вніс до декларації 115 об’єктів інтелектуальної власності.

Більше серед депутатів задекларували лише Ольга Богомолець (182) та Євген Рибчинський (142).

Зокрема, серед об’єктів авторського права Поплавського - торгові марки "Батьківська хата", "Кропива", "Ковбаса "Ректорська" і навіть "Студентська самооборона", кліпи на пісні "Юний орел", "Блюз еротичних думок", "Здрастуй, рідне село" та ін, а також рецепти 3-х настоянок та 2-х видів горілки. Про це свідчить декларація 2016 року.

Серед юридичних осіб, які платили Поплавському роялті - телеканали "Тоніс", "Ера", "Київ" та "Інтер", а також ТОВ "Смак-Сервіс", яку минулого року очолював декан факультету музичного мистецтва КНУКім Петро Леонтійович Богонос.

Окрім них, приватний навчальний заклад "Київський університет культури", який фігурував в антикорупційному розслідуванні щодо Поплавського, також виплатив депутату майже 2 млн грн роялті, а ТОВ "Ятрань-Агро", яким раніше володів сам депутат, півмільйона, інформує рух "Чесно".

Ще 4 млн грн депутат отримав від сімох ФОПів. Одна з них, Ярова Інна Володимирівна, підтвердила, що роялті Поплавського платила за торгову марку "Батьківська хата".

Ще 17 млн грн роялті Поплавькому перерахували юридичні особи, зареєстровані за кордоном. В нас не вийшло зв’язатися із депутатом, аби отримати його коментар.

Раніше "Наші гроші" писали, що у декларації 2014 року Поплавський приховав чотири фірми. З цих чотирьох фірм ТОВ "Кропива" тепер зареєстровано на Галудзіну Олену Ігорівну, ймовірно - колишню студентку, а тепер співробітницю КНУКім, ТОВ "Шоу Олімп" - ймовірно на завідувачку кафедру шоу-бізнесу Олену Хлистун, ТОВ “КАМА ЛТД-ПЛЮС” - на сина Олекандра, а ТОВ "Ятрань-Агро" - на його сина Олександра та помічника Дмитра Діденка.

Нагадаємо, Михайло Поплавський відновив практику безкоштовної участі студентів у його концертах.