Попри протест батьків британський суд дозволив відімкнути немовля від апарата

Лікарі кажуть, що Чарлі не чує, не бачить і не може поворухнутися

Апеляційний суд у Британії постановив, що лікарі можуть відімкнути немовля Чарлі Гарда від системи життєзабезпечення.

Таким чином суд не задовольнив апеляцію батьків дитини, яка має рідкісне генетичне захворювання.

Вони оскаржували рішення іншого суду про те, що немовля можна перевести на паліативну допомогу.

Батьки зібрали 1,3 млн фунтів, щоби відправити 8-місячну дитину на експериментальне лікування у США.

Лікарі вважають, що тримати Чарлі на системі життєзабезпечення і далі не принесе дитині користі, а тільки "розтягне процес вмирання".

У лікарні кажуть, що немовля не може бачити, чути, рухатися чи видавати будь-які звуки.

Адвокати батьків сказали, що хочуть, аби цю справу розглянув ще Верховний суд.



Фото: PA

Минулого місяця суддя Високого суду постановив, що підтримку життєзабезпечення слід зупинити і Чарлі треба дати "померти з гідністю", інформує BBC Україна.

За його словами, він прийняв це рішення "із важким серцем", але "повною впевненістю", що воно в інтересах дитини.

Цей процес мав великий резонанс у Британії.

Батьки немовляти подали апеляцію. Їхній юрист сказав на суді, що вони "хочуть використати всі можливості".

"Суд не повинен стати на шляху їхньої єдиної надії", - сказав він.

За словами адвоката, судді не повинні впливати на реалізацію батьківських прав.

Чарлі має синдром виснаження мітохондріальної ДНК. Це рідкісне захворювання, яке впливає на процес передачі енергії клітинам.

Воно призводить до прогресуючої слабкості м'язів і пошкодження головного мозку.

Лікарі кажуть, що його стан щодня погіршується. У лікарні кажуть, що консультувалися щодо можливих варіантів лікування для Чарлі, але дійшли висновку, що "дозволити йому померти" - це в його найкращих інтересах.



Фото: FAMILY HANDOUT

Суддя апеляційного суду сказав, що подорож до США "нанесе Чарлі шкоду". За його словами, вивчення обставин було "на 100% сфокусоване" на інтересах дитини.

Він також віддав належне батькам Чарлі і висловив їм співчуття.

Нагадаємо, що бельгійський парламент ухвалив законопроект про евтаназію, яку лікарі матимуть право робити усім невиліковно хворим пацієнтам без вікових обмежень.

Раніше, парламент Канади прийняв закон про легалізацію евтаназії.