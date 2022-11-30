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Попри санкції росія продовжує виготовляти нові снаряди, - ГУР

На жаль, завдяки обходам санкцій, російська оборонна промисловість продовжує функціонувати
Попри санкції росія продовжує виготовляти нові снаряди, - ГУР Фото: Головне управління розвідки МОУ

росія ще не використала свій запас ракет та боєприпасів, крім того, вона продовжує виготовляти нові снаряди, попри санкцій західних країн.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону, пише РБК-Україна.  

"Вони вже використовують стратегічний запас, бо 30% (запас ракет - ред.) - це як раз отой поріг, який завжди повинен залишатися при озброєнні. По-друге, ми бачимо по тих уламках ракет, що застосовуються, що це ракети, які вже виготовляються в цьому році. Це говорить про те, що зразу з конвеєра ракети йдуть на застосування", - зазначив Скібіцький.

На жаль, завдяки обходам санкцій, російська оборонна промисловість продовжує функціонувати. За словами Скібіцького, ворог випускає крилаті ракети, хоч і в менших об'ємах, ніж до початку війни. Також  рф активно вивозить боєприпаси з Білорусі.

"Протягом тривалого часу, це два місяці, рф вивозила з Білорусі боєприпаси 122-мм, 152-мм. Це артилерійські боєприпаси. Даних щодо вивезення з Білорусі ракет типу "Точка-У" немає. Насамперед черед те, що запаси у рф ще достатні, щоб завдавати ударів своїм власним озброєнням", - сказав представник розвідки.

Проте Скібіцький підкреслив, що рф має дефіцит боєприпасів для реактивних систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган". За даними розвідки, росія ще не налагодила масове виробництво боєприпасів такого типу, тому веде переговори з іншими країнами про постачання.

Також Скібіцький наголосив, що рф домовляється з Іраном про постачання ракет, навіть є певні проєкти домовленостей. Проте поки що фактів передачі не зафіксовано.


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30 11 2022 12:35
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