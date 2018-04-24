Попри спротив Супрун, Пирогова таки ребальзамували

Тіло перебуває у саркофазі склепу Миколаївської церкви-усипальниці.

Про це у вівторок повідомив директор Національного музею-садиби М. І Пирогова Петро Гунько, інформує "Укрінформ".

За його словами, українські вчені ребальзамовували Пирогова впродовж березня і квітня цього року.

"Відповідальність за проведення бальзамації узяли на себе науковці та керівництво Вінницького національного медуніверситету ім. М. Пирогова. Аналогів такої роботи у світі немає", – сказав Гунько.

На цю роботу витратили 200 тисяч гривень.

Цього разу для ребальзамування російських вчених не залучали.

Фото: Укрінформ

Останні чотири ребальзамації відбулися разом із москвичами: разом з ними працювали вчені Вінницького медичного університету і співробітники музею.Тіло перебуває у саркофазі склепу Миколаївської церкви-усипальниці.