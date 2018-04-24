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Попри спротив Супрун, Пирогова таки ребальзамували

Українські вчені впоралися без росіян
Українські науковці таки ребальзамували тіло хірурга Миколи Пирогова, незважаючи на спротив очільниці МОЗ Уляни Супрун та частини українців.
Попри спротив Супрун, Пирогова таки ребальзамували Фото: Укрінформ

Тіло перебуває у саркофазі склепу Миколаївської церкви-усипальниці.

Про це у вівторок повідомив директор Національного музею-садиби М. І Пирогова Петро Гунько, інформує "Укрінформ". 

За його словами, українські вчені ребальзамовували Пирогова впродовж березня і квітня цього року.

"Відповідальність за проведення бальзамації узяли на себе науковці та керівництво Вінницького національного медуніверситету ім. М. Пирогова. Аналогів такої роботи у світі немає", – сказав Гунько.

На цю роботу витратили 200 тисяч гривень.

Цього разу для ребальзамування російських вчених не залучали.

Фото: Укрінформ

Останні чотири ребальзамації відбулися разом із москвичами: разом з ними працювали вчені Вінницького медичного університету і співробітники музею.Тіло перебуває у саркофазі склепу Миколаївської церкви-усипальниці.

Для цього у музеї Пирогова навіть обладнали лабораторію – такі процедури тут виконували у 1994, 2000, 2005 і 2011 роках за участі фахівців науково-дослідного і навчально-методичним центру біомедичних технологій Всеросійського інституту лікарських і ароматичних рослин (ВІЛАР).

Тіло Пирогова перебувало у спецрозчині з 14 березня, а 19 квітня його повернули до саркофагу.

Усипальниця Миколи Пирогова знову відкрита для відвідувачів.

Нагадаємо, що на початку року комісія музею-садиби звернулася до Кабінету Міністрів з проханням надати дозвіл на ребальзамування тіла вченого і виділити на ці потреби 199 тисяч 34 гривні.  

Питання доцільності такої процедури підняла в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

На її думку, ці кошти можна було б витратити на придбання ліків для онкохворих.

Супрун навіть ініціювала опитування стосовно необхідності виділення коштів на чергову ребальзамацію тіла, яке зберігається вже понад 135 років, на своїй сторінці у мережі Facebook.

У її опитуванні прийняли участь понад 13 тисяч осіб, і переважна більшість висловилися за перерозподіл коштів на лікування.

Однак у ситуацію втрутилася Вінницька обласна та міська влада, закликала втрутитись прем’єр-міністра Володимира Гройсмана і заявила про готовність прийняти Національний музей-садибу М.І. Пирогова у комунальну власність і розвивати його як серйозний туристичний об’єкт.

"Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман був вкрай схвильований всією тією історією і запевнив, що особисто втрутиться в ситуацію та підтримає музей.

І ось бачимо результат... Я щиро радий, що маємо позитивний фінал цієї історії", – написав Моргунов.

 

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24 04 2018 15:47
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