Попри спротив Супрун, Пирогова таки ребальзамували
Тіло перебуває у саркофазі склепу Миколаївської церкви-усипальниці.
Про це у вівторок повідомив директор Національного музею-садиби М. І Пирогова Петро Гунько, інформує "Укрінформ".
За його словами, українські вчені ребальзамовували Пирогова впродовж березня і квітня цього року.
"Відповідальність за проведення бальзамації узяли на себе науковці та керівництво Вінницького національного медуніверситету ім. М. Пирогова. Аналогів такої роботи у світі немає", – сказав Гунько.
На цю роботу витратили 200 тисяч гривень.
Цього разу для ребальзамування російських вчених не залучали.
Фото: Укрінформ
Останні чотири ребальзамації відбулися разом із москвичами: разом з ними працювали вчені Вінницького медичного університету і співробітники музею.Тіло перебуває у саркофазі склепу Миколаївської церкви-усипальниці.
Для цього у музеї Пирогова навіть обладнали лабораторію – такі процедури тут виконували у 1994, 2000, 2005 і 2011 роках за участі фахівців науково-дослідного і навчально-методичним центру біомедичних технологій Всеросійського інституту лікарських і ароматичних рослин (ВІЛАР).
Тіло Пирогова перебувало у спецрозчині з 14 березня, а 19 квітня його повернули до саркофагу.
Усипальниця Миколи Пирогова знову відкрита для відвідувачів.
Нагадаємо, що на початку року комісія музею-садиби звернулася до Кабінету Міністрів з проханням надати дозвіл на ребальзамування тіла вченого і виділити на ці потреби 199 тисяч 34 гривні.
Питання доцільності такої процедури підняла в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
На її думку, ці кошти можна було б витратити на придбання ліків для онкохворих.
Супрун навіть ініціювала опитування стосовно необхідності виділення коштів на чергову ребальзамацію тіла, яке зберігається вже понад 135 років, на своїй сторінці у мережі Facebook.
У її опитуванні прийняли участь понад 13 тисяч осіб, і переважна більшість висловилися за перерозподіл коштів на лікування.
Однак у ситуацію втрутилася Вінницька обласна та міська влада, закликала втрутитись прем’єр-міністра Володимира Гройсмана і заявила про готовність прийняти Національний музей-садибу М.І. Пирогова у комунальну власність і розвивати його як серйозний туристичний об’єкт.
"Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман був вкрай схвильований всією тією історією і запевнив, що особисто втрутиться в ситуацію та підтримає музей.
І ось бачимо результат... Я щиро радий, що маємо позитивний фінал цієї історії", – написав Моргунов.
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