Популізм і гра з сентиментами населення завершується банкрутством економіки і крахом країни, - Яценюк
Арсеній Яценюк наголосив, що є прихильником "дуже жорсткої бюджетної дисципліни": "Не можна тратити більше, ніж заробляєш. Це можна робити рік, два чи три". Проте якщо робити так на постійній основі, це може мати для країни катастрофічні наслідки, як відбулося на початку 2014 року, підкреслив лідер "Народного фронту".
Він нагадав, що коли став прем'єр-міністром, в кінці лютого 2014-го на Єдиному казначейському рахунку було 108 тисяч гривень: "Нам залишили 108 тисяч на 42 мільйони населення, а ще - 73 мільярди доларів боргів, які треба обслуговувати".
"Бюджетна дисципліна є запорукою в тому числі й фінансового успіху", - підкреслив він.
Арсеній Яценюк також наголосив на важливості ефективності управління державними фінансами. Він нагадав, що 2014 року бюджетний дефіцит становив 10%: "За рік ми скоротили його до 2,5%. Так, для цього потрібні були непопулярні заходи. Та коли ми збалансуємо державні фінанси, це дасть ще один поштовх для розвитку економіки".
"Народний фронт", за словами Арсенія Яценюка, виступає за розширення повноважень Національного банку: "Вважаю, що тут треба провести аналогію, яка є у федеральної резервної системи Сполучених Штатів. Центральний банк повинен відповідати за економічне зростання і за створення робочих місць".
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