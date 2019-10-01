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Поранення працівників "Води Донбасу": одного постраждалого госпіталізували

Ще двоє працівників отримали контузію
Один співробітник комунального підприємства "Вода Донбасу", який отримав поранення 10 січня унаслідок обстрілу, госпіталізований у лікарню окупованої Ясинуватої.
Поранення працівників "Води Донбасу": одного постраждалого госпіталізували Фото: ukrinform.ua

Співробітник "Вода Донбасу" 1963 року отрима сліпе осколкове поранення лівої частини грудної клітини, його госпіталізували, повідомляє "Громадське".

Водночас ще двоє працівників отримали контузію, вони від госпіталізації відмовилися.

Бойовики звинувачують в обстрілі, унаслідок якого постраждали працівники підприємства, українських військових.

Нагадаємо, що на Донеччині автомобіль із працівниками КП "Вода Донбасу" 23 жовтня підірвався на міні.

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10 01 2019 22:32
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