CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОдин співробітник комунального підприємства "Вода Донбасу", який отримав поранення 10 січня унаслідок обстрілу, госпіталізований у лікарню окупованої Ясинуватої.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поранення працівників "Води Донбасу": одного постраждалого госпіталізували
Ще двоє працівників отримали контузію
Фото: ukrinform.ua
Співробітник "Вода Донбасу" 1963 року отрима сліпе осколкове поранення лівої частини грудної клітини, його госпіталізували, повідомляє "Громадське".
Водночас ще двоє працівників отримали контузію, вони від госпіталізації відмовилися.
Бойовики звинувачують в обстрілі, унаслідок якого постраждали працівники підприємства, українських військових.
Нагадаємо, що на Донеччині автомобіль із працівниками КП "Вода Донбасу" 23 жовтня підірвався на міні.
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10 01 2019 22:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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