Поранення заступника командувача в Десантно-штурмових військах назвали "нещасним випадком" У командуванні заявили, що характер ушкоджень і свідчення полковника Щербаня спростовують причетність до цього випадку інших осіб

Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України заявило, що заступник командувача Десантно-штурмових військ України Павло Щербань був поранений ножем у Житомирі внаслідок нещасного випадку.

Фото: google.com

"В ході проведеної перевірки за фактом отримання тілесних ушкоджень заступником командувача ДШВ ЗС України полковником Щербанем П. Р., з'ясовано, що тілесні ушкодження отримані внаслідок прикрого нещасного випадку. Характер тілесних ушкоджень, що не несуть загрози життю, та свідчення полковника Щербаня П. Р. спростовують причетність до даного випадку інших осіб. Командування ДШВ ЗС України сподівається на скоріше одужання полковника Щербаня П. Р.", – заявили у прес-службі командування ДШВ ЗС України. Як повідомляв iPress.ua 29 червня, в Житомирі поранили ножем заступника командувача Десантно-штурмових військ ЗС України полковника Павла Щербаня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію