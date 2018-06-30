CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКомандування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України заявило, що заступник командувача Десантно-штурмових військ України Павло Щербань був поранений ножем у Житомирі внаслідок нещасного випадку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поранення заступника командувача в Десантно-штурмових військах назвали "нещасним випадком"
У командуванні заявили, що характер ушкоджень і свідчення полковника Щербаня спростовують причетність до цього випадку інших осіб
Фото: google.com
"В ході проведеної перевірки за фактом отримання тілесних ушкоджень заступником командувача ДШВ ЗС України полковником Щербанем П. Р., з'ясовано, що тілесні ушкодження отримані внаслідок прикрого нещасного випадку. Характер тілесних ушкоджень, що не несуть загрози життю, та свідчення полковника Щербаня П. Р. спростовують причетність до даного випадку інших осіб. Командування ДШВ ЗС України сподівається на скоріше одужання полковника Щербаня П. Р.", – заявили у прес-службі командування ДШВ ЗС України.
Як повідомляв iPress.ua 29 червня, в Житомирі поранили ножем заступника командувача Десантно-штурмових військ ЗС України полковника Павла Щербаня.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 06 2018 19:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"