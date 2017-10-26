Пораненого на навчаннях у Кривому Розі телеоператора виписали з реанімації
Про це з посиланням на його дружину Інну Волк повідомляє "Радіо Свобода".
За її словами, це сталося через майже 4 місяці лікування.
Як розповіла дружина, В’ячеславові видалили трахеальну трубку, зараз він уже дихає самостійно, без апарату штучного дихання.
"Зараз будемо дивитися на зміни і зрушення в організмі далі, я знаю, що ми на правильному шляху", - зазначила дружина. Водночас вона повідомила, що родина продовжує збирати кошти на реабілітацію чоловіка, придбання для нього інвалідного візка.
Як відомо, 6 липня оператор інформаційного порталу Кривого Рогу "Перший Криворізький" В'ячеслав Вовк отримав вогнепальне поранення в шию під час навчань військовослужбовців, де виявив бажання випробувати себе у ролі статиста.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків