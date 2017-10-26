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Пораненого на навчаннях у Кривому Розі телеоператора виписали з реанімації

В’ячеславові видалили трахеальну трубку, зараз він уже дихає самостійно, без апарату штучного дихання
Пораненого на військових навчаннях телеоператора з Кривого Рогу В’ячеслава Волка перевели з реанімації у відділення відновлювального лікування
Пораненого на навчаннях у Кривому Розі телеоператора виписали з реанімації Фото:radiosvoboda.org

Про це з посиланням на його дружину Інну Волк повідомляє "Радіо Свобода".

За її словами, це сталося через майже 4 місяці лікування.

Як розповіла дружина, В’ячеславові видалили трахеальну трубку, зараз він уже дихає самостійно, без апарату штучного дихання.

"Зараз будемо дивитися на зміни і зрушення в організмі далі, я знаю, що ми на правильному шляху", - зазначила дружина. Водночас вона повідомила, що родина продовжує збирати кошти на реабілітацію чоловіка, придбання для нього інвалідного візка.

Як відомо, 6 липня оператор інформаційного порталу Кривого Рогу "Перший Криворізький" В'ячеслав Вовк отримав вогнепальне поранення в шию під час навчань військовослужбовців, де виявив бажання випробувати себе у ролі статиста.

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26 10 2017 22:16
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