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Пораненому на військових навчаннях оператору відмовили у визнанні потерпілим

Захист В'ячеслава Вовка хоче оскаржити це рішення
Захист пораненого на військових навчаннях телеоператора з Кривого Рогу В'ячеслава Волка оскаржить невизнання його потерпілим за одним із проваджень, відкритих щодо інциденту.
Пораненому на військових навчаннях оператору відмовили у визнанні потерпілим Фото:radiosvoboda.org

Про це повідомив його адвокат Максим Гореліков "Радіо Свобода".

За його словами, на своє звернення до військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України про визнання Волка потерпілим за одним із проваджень він отримав офіційну відмову.

Він зазначив, що за фактом поранення оператора на навчаннях відкрито три кримінальні провадження.

"Відкриті провадження за статтею 128 (спричинення тілесних ушкоджень з необережності) та статтею 263 (незаконна зброя). За цією справою питань немає, її веде поліція міста, ми там визнані потерпілою стороною", - розповів він.

"Було відкрите іще одне провадження – за статтею 420 (недбале ставлення до військової служби). За даним провадженням військова прокуратура має розслідувати дії військових осіб, які організовували дані навчання. За цією справою нас не визнають потерпілою стороною. Ми вважаємо, що це порушення наших прав. Адже дії військових призвели до тяжких наслідків", - заявив адвокат.

Гореліков сказав, що оскаржити постанову слідчого військової прокуратури він буде в суді, як тільки отримає її текст, поки у захисту є тільки лист-відповідь.

У військовій прокуратурі Криворізького гарнізону Південного регіону України поки це повідомлення не коментують.

Як відомо, 6 липня оператор інформаційного порталу Кривого Рогу "Перший Криворізький" В'ячеслав Вовк отримав вогнепальне поранення в шию під час навчань військовослужбовців, де виявив бажання випробувати себе у ролі статиста.

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05 09 2017 07:34
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