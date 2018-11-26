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Поранених українських моряків передали Росії

Їм надають медичну допомогу
За словами радника президента Петра Порошенка Юрія Бірюкова, поранених українських моряків передали російській стороні для надання медичної допомоги.
Поранених українських моряків передали Росії Фото: kerch.com.ru

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий", пишуть "Українські Новини".

"Поранених передали російській стороні, їм надано медичну допомогу", – повідомив радник.

За його словами, з шести поранених українських військових двоє в тяжкому стані – вони були екіпажем протараненного буксира "Яни Капу".

Бірюков також повідомив, що українські військові відстрілювалися під час інциденту.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Україна попросила США про підтримку у зв'язку з нападом росіян на кораблі Збройних сил України.

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. В Адміністрації Президента останні дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

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26 11 2018 00:17
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