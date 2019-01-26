Поранених українських моряків планують переводити до "Лефортово", - адвокат

За словами адвоката, інформація про задовільний стан здоров'я моряка - не відповідає дійсності

ФСБ Росії у п'ятницю повідомила адвокатів 2 поранених українських моряків та представника СБУ, що вони направили в управління федеральної служби виконання покарань РФ документ про переведення 3 українців з медчастини СІЗО "Матросская тишина" у СІЗО "Лефортово".

"Так, сьогодні мій колега отримав таке повідомлення від слідчих. Коли саме планують, ніхто не каже. Напевно, наступного тижня", - повідомив адвокат пораненого українця Василя Сороки Сергій Бадамшин, інформує Hromadske.

Заява радника президента РФ Михайла Федотова, яку у п'ятницю оприлюднила український омбудсмен Людмила Денісова, про те, що стан здоров'я Василя Сороки задовільний, не відповідає дійсності, додав він.

У заяві Федотова йдеться, що набряк на руці Сороки виник нібито через користування еспандером.

"Звісно, дивує формулювання про те, що набряк з'явився через користування еспандером. Це говорить про непрофесійний підхід з боку лікарів. Адже ми всі бачили, що набряк не зійшов з моменту операції, ми бачили його під час продовження міри запобіжного заходу 15 січня. В такому ж стані він був 22 січня.

Після операції йому не пояснили, що можна робити, а що ні, фактично сказавши - "сам розминай". І лише після багаторазових публікацій, "стусанів", йому видали еспандер. Тобто вже після обрання міри запобіжного заходу", - підкреслив Бадамшин.

Його підзахисного не можна переводити у такому стані у звичайне СІЗО, більше того, його негайно потрібно направити до звичайної клініки, інакше йому може загрожувати інвалідність, наголосив адвокат.

Адвокати і омбудсмен Людмила Денісова раніше заявляли, що РФ не показує їм медичну документацію щодо процесу лікування моряків.

Як відомо, Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці 25 листопада. Останнім чотирьом морякам продовжили запобіжні заходи 16 січня.

Нагадаємо, що Рада Європейського союзу ухвалила рішення продовжити санкції проти РФ ще на півроку 21 грудня одноголосно за письмовою процедурою.