Пораненим українським морякам у Росії не дають ліки, - Денісова

"Є така думка, що готують перевезти до іншого слідчого ізолятора"

Пораненим українським морякам, які були захоплені російськими військовими у районі Керченської протоки, не надають ліків у ізоляторі "Матросская тишина" в РФ з початку 2019 року.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова сказала в вечірньому ефірі телеканалу “Прямий”, повідомляє "Укрінформ".

“На жаль, можу засвідчити, що з нового року жодних ліків нашим пораненим не надають. Хоча вони потребують ще лікування, підтримки, реабілітації, дій від лікарів”, - сказала Денісова.

За її словами, таку інформацію вона отримала від українського консула, який у Москві відвідав у СІЗО поранених українських моряків.

"Є така думка, що готують перевезти до іншого слідчого ізолятора. Це Лефортово, де відбудеться судилище над нашими моряками вже починаючи з 15 січня”, - сказала омбудсмен.

Денісова зазначила, що нині українська сторона не має жодної довідки про стан здоров’я моряків. “Ми не можемо бути упевненими, що з ними усе добре”, - додала вона.

На думку уповноваженого ВР, поранених моряків варто було б передати на обстеження в іншу державу, оскільки довіряти інформації з РФ не можна.

Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.