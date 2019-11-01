Пораненим українським морякам у Росії не дають ліки, - Денісова
Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова сказала в вечірньому ефірі телеканалу “Прямий”, повідомляє "Укрінформ".
“На жаль, можу засвідчити, що з нового року жодних ліків нашим пораненим не надають. Хоча вони потребують ще лікування, підтримки, реабілітації, дій від лікарів”, - сказала Денісова.
За її словами, таку інформацію вона отримала від українського консула, який у Москві відвідав у СІЗО поранених українських моряків.
"Є така думка, що готують перевезти до іншого слідчого ізолятора. Це Лефортово, де відбудеться судилище над нашими моряками вже починаючи з 15 січня”, - сказала омбудсмен.
Денісова зазначила, що нині українська сторона не має жодної довідки про стан здоров’я моряків. “Ми не можемо бути упевненими, що з ними усе добре”, - додала вона.
На думку уповноваженого ВР, поранених моряків варто було б передати на обстеження в іншу державу, оскільки довіряти інформації з РФ не можна.
Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.
Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.
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