Поранений АТОшник в Дніпрі: нападники мали два автомати і, напевно, дробовик чи рушницю

Колишній боєць АТО адвокат Едмонд Саакян, який напередодні у Дніпрі отримав п'ять кульових поранень під час перестрілки, повідомив, що причиною конфлікту було вимагання грошей у його брата.

"Наїхали на мого старшого брата, йому подзвонили і призначили зустріч. Він займається будівельним бізнесом. Невідомі заявили, що брат нібито винен їм гроші, призначили зустріч у місті. Я приїхав його підтримати. У одного" бійця "відразу помітив під курткою автомат. Я гучно сказав братові, що не хочу в цьому брати участь, вдав, що злякався. Сам пішов у машину і взяв мисливський карабін. Коли підходив до місця зустрічі, вже зав'язалася перестрілка, я почав відстрілюватися", - сказав Саакян виданню "КП в Украине".

"Я відстріляв усі десять патронів, більше при собі не було. Нападники мали два автомати і, напевно, дробовик чи рушницю, оскільки одне поранення ноги дробове. Хлопці, які були з братом, узагалі беззбройні. Коли все стихло, до мене підбіг брат, який не постраждав. Він мене на машині відвіз до лікарні, а пораненим викликав швидку", - додав він.

Саакяну кулі влучили в живіт, обидві ноги і плече. При цьому він зміг поранити чотирьох нападників.

Водночас керівник поліції Дніпра Олег Грозь дав брифінг, на якому повідомив, що двох із чотирьох поранених нападників затримано, роль ще двох з'ясують під час слідства. З цих чотирьох осіб троє зареєстровані в Дніпрі, ще один - громадянин іншої країни. Серед них є раніше судимі.

Встановлюють особи ще як мінімум трьох осіб, які втекли після перестрілки.

Нагадаємо, увечері 24 липня біля кальянної в Дніпрі сталася стрілянина. Кілька людей з автомата відкрили вогонь по колишніх бійцях АТО, ті почали відстрілюватися з пістолетів. У результаті загинули учасники АТО Олексій Вагнер і Максим Іващук (позивний "Щука"), Едмонд Саакян і ще декілька людей отримали поранення. Частина нападників утекла, їх шукають, у Дніпрі введено план "Перехоплення".