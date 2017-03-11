Поранений біля Мар'їнки нацгвардієць помер у лікарні До шпиталю його доставляли гелікоптером

У військовому шпиталі Маріуполя під час реанімації помер старший солдат Нацгвардії Сергій Курбатов, який підірвався на міні під Мар’їнкою 1 листопада.

Фото: vseverske.info

Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії. До шпиталю після проведеної операції у Покровську солдата доставляли гелікоптером у Маріуполь. Нагадаємо, 1 листопада у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі біля Мар'їнки, внаслідок підриву міни загинув офіцер Національної гвардії Сергій Сиротенко. Ще один військовослужбовець за контрактом отримав осколкове поранення - зараз йому надають медичну допомогу.

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