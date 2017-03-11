CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ військовому шпиталі Маріуполя під час реанімації помер старший солдат Нацгвардії Сергій Курбатов, який підірвався на міні під Мар’їнкою 1 листопада.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поранений біля Мар'їнки нацгвардієць помер у лікарні
До шпиталю його доставляли гелікоптером
Фото: vseverske.info
Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.
До шпиталю після проведеної операції у Покровську солдата доставляли гелікоптером у Маріуполь.
Нагадаємо, 1 листопада у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі біля Мар'їнки, внаслідок підриву міни загинув офіцер Національної гвардії Сергій Сиротенко. Ще один військовослужбовець за контрактом отримав осколкове поранення - зараз йому надають медичну допомогу.
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03 11 2017 19:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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