Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Поранений біля Мар'їнки нацгвардієць помер у лікарні

До шпиталю його доставляли гелікоптером
У військовому шпиталі Маріуполя під час реанімації помер старший солдат Нацгвардії Сергій Курбатов, який підірвався на міні під Мар’їнкою 1 листопада.
Поранений біля Мар Фото: vseverske.info

Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.

До шпиталю після проведеної операції у Покровську солдата доставляли гелікоптером у Маріуполь.

Нагадаємо, 1 листопада у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі біля Мар'їнки, внаслідок підриву міни загинув офіцер Національної гвардії Сергій Сиротенко. Ще один військовослужбовець за контрактом отримав осколкове поранення - зараз йому надають медичну допомогу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 11 2017 19:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров

Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров'ю

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.