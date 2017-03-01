Поранений в зоні АТО військовий помер в Дніпровській лікарні
Інші троє бійців, доставлених із зони АТО в перші дні нового року, зараз у реанімації.
"У лікарні імені Мечникова помер боєць, якого доправили в Дніпро напередодні. 34-річного військового привезли в стані коми із численними осколковими пораненнями голови. Лікарі зробили все можливе, однак урятувати його не вдалося", – йдеться у повідомленні, повідомляє канал "112 Україна".
Як зазначив у ефірі телеканалу головний лікар лікарні Сергій Риженко, поранення в бійців складні, але вони йдуть на одужання.
Нагадаємо, що за сьогоднішній день бойовики 23 рази обстрілювали позиції Збройних сил України (ЗСУ) у зоні проведення антитерористичної операції (АТО), внаслідок бойових дій один український військовослужбовець дістав поранення.
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