Поразка росії – єдиний справедливий фінал війни, - глава МЗС Швеції
Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Ліндстрьом переконаний, що єдиний спосіб справедливої розв’язки у війні рф проти України – поразка росії на полі бою, повідомляє LRT.
Останній пакет військової допомоги Швеції для України, став більшим від усіх попередніх - із щимовим одягом для військових, засобами ППО та іншим.
"Ми готові робити більше й більше - тому що ми допомагаємо Україні, а Україна допомагає усім нам зупинити росію. Лише завдавши їй поразки у війні ми зможемо забезпечити мирне і стабільне майбутнє. Територіальна цілісність України має бути відновлена. А для цього останнє слово у переговорах має бути за українською владою. Але єдине, що може завершити цей конфлікт - це військова поразка росії", - сказав він.
Міністр продовжив цю аргументацію, відповідаючи на запитання, як може змінитися політика США після того, як республіканці знову здобули більшість у Палаті представників. На його думку, підтримка України не ослабне.
Додати коментар
- ФОТО Протести проти приїзду путіна та лукашенка відбулися у Єревані (фото)
- ФОТО На саміті G20 зустрілися Байден та Ердоган
- ВІДЕО Якщо росія хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями: виступ Зеленського на G20
- Спроба України повернути Крим буде кривавою і важкою. Розраховувати на Захід не варто – вважає The Economist
- США мають допомагати, але не воювати за інші країни. Майбутнє американського ведення війни розгортається в Україні – Філліпс О’Брайен