Поразка росії – єдиний справедливий фінал війни, - глава МЗС Швеції

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Ліндстрьом переконаний, що єдиний спосіб справедливої розв’язки у війні рф проти України – поразка росії на полі бою

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Ліндстрьом переконаний, що єдиний спосіб справедливої розв’язки у війні рф проти України – поразка росії на полі бою, повідомляє LRT.

Останній пакет військової допомоги Швеції для України, став більшим від усіх попередніх - із щимовим одягом для військових, засобами ППО та іншим.

"Ми готові робити більше й більше - тому що ми допомагаємо Україні, а Україна допомагає усім нам зупинити росію. Лише завдавши їй поразки у війні ми зможемо забезпечити мирне і стабільне майбутнє. Територіальна цілісність України має бути відновлена. А для цього останнє слово у переговорах має бути за українською владою. Але єдине, що може завершити цей конфлікт - це військова поразка росії", - сказав він.

Міністр продовжив цю аргументацію, відповідаючи на запитання, як може змінитися політика США після того, як республіканці знову здобули більшість у Палаті представників. На його думку, підтримка України не ослабне.