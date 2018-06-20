У Києві вночі напали на співробітників ветклініки, постраждала дівчина

У Києві в ніч на 20 червня було вчинено напад на співробітників ветеринарної клініки, розташованої на Нивках по вул. Естонській, 51.

Вночі клініка працює виключно за дзвінком. Перед всіма подіями в закладі перебували відвідувачі з кішкою. У момент, коли вони виходили, перед входом з'явився чоловік, який попросився сховатися, оскільки за ним начебто хтось женеться, - повідомляє "Информатор". Інформація про інцидент надійшла близько першої ночі.

Після того, як ветеринари нічної зміни, хлопець і дівчина, впустили стороннього, він різко змінив свою поведінку і став неадекватно поводитися. Зокрема, почав кидатися на працівників лікарні. Спочатку невідомий напав на хлопця, а потім на дівчину. Вона всіляко намагалася сховатися від нападника і бігала від нього по всіх трьох поверхах клініки.

Через якийсь час нападник завдав дівчині кілька ударів вогнегасником і ножем по обличчю. Потерпілій дівчині вдалося натиснути на тривожну кнопку охорони, а також зателефонувати колезі, яка була вдома. У трубці було чутно крики про допомогу.

Наряд приватної охорони прибув через 3 хв після повідомлення, а ще через кілька хвилин приїхали перші екіпажі поліції. Нападник виліз через вікно третього поверху на вулицю, зістрибнув вниз і втік. Через деякий час він знову повернувся до клініки, там його і затримала поліція.

Чоловік перебував у неадекватному стані й не міг пояснити, що взагалі сталося. Він просив зателефонувати поліцейському, герою серіалу "Ментовські війни". Також поліцейські зазначили, що всередині все розбито і розтрощено. Міжкімнатні двері намагалися розбити кулаком, а також по кімнатах було розкидано речі.

Вогнегасник, яким завдали ударів, виявили всередині будівлі. Ніж знайти не вдалося. З якою метою чоловік увірвався до ветеринарів і чого саме він намагався домогтися — невідомо. Імовірно, він перебував у стані наркотичного сп'яніння. Потерпілу дівчину в шоковому стані було госпіталізовано до лікарні із закритою-черепно мозковою травмою, колотими ранами голови і шиї, а також з припущенням на перелом щелепи.

Нагадаємо, внаслідок вибуху автомобіля у Святошинському районі Києва четверо дітей дістали поранення та госпіталізовані, двоє з них – у важкому стані.